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В Кривом Роге газовый бунт – люди зажгли шины

Понедельник, 12 ноября 2018, 12:55
В Кривом Роге газовый бунт – люди зажгли шины

12 ноября жители Кривого Рога принесли и подожгли шины под управлением "Криворожгаза", требуя включить отопление.  

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.  

"Здание "Криворожгаза" захвачено неизвестными людьми. В заложниках удерживаются сотрудники предприятия, которые вели с ними переговоры. Компания не может гарантировать безопасное газоснабжение города", - говорится в сообщении. 

 
Фото ПАО "Криворожгаз"

Как видно на фото, под "Криворожгазом" стоят несколько десятков людей. На площади перед входом лежат шины, некоторые из них горят. 

 
Фото www.0564.ua 

Отмечается, что здание предприятия взяли штурмом "из-за отказа "Нафтогаза Украины" поставлять газ предприятию "Криворожская Теплоцентраль".

"В заложниках остаются Анатолий Пономаренко, технический директор, и Борис Рыбка, начальник управления охраны труда, которые вел с ними (митингующими, – ред.) переговоры. Они объясняли, что "Нафтогаз Украины" должен дать разрешение на пуск газа, но люди ничего не хотят слышать, потому что их дети мерзнут", - говорится в сообщении.

На место прибыли пожарные машины. 

 
Фото ПАО "Криворожгаз"

В "Криворожгазе" добавили, что из-за блокирования предприятия не работает аварийная служба, а в городе "повышенная техногенная опасность".

"Ранее незаконно были открыты задвижки, запущено пять котельных из шести. Система газоснабжения разбалансирована", - говорится в сообщении.

В "Криворожгазе" пояснили, что "Нафтогаз Украины" отказывается давать газ на предприятие из-за долгов за газ за предыдущие периоды.

В связи с этим по состоянию на 12 ноября сотни тысяч жителей города сидят без тепла.

Как сообщает платформа 104.ua в Facebook, по состоянию на 12 ноября, уже два дня не работают 78 школ и 75 детских садов и аварийно-диспетчерская служба газа (после повреждений автомашин и нападений на сотрудников).

Как сообщили "Украинской правде" в пресс-службе "Нафтогаза Украины", они действительно подают газ на одно из двух теплоснабжающих предприятий Кривого Рога, в связи с тем, что оно задолжало более 1 миллиарда гривен и не платит.

В Кривом Роге теплоснабжение города осуществляют две компании –  КП "Криворожтеплосеть" и "Криворожская теплоцентраль" – каждая охватывает приблизительно по 50% города.

Ирина Балачук, УП

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Темы: Кривой Роггазотопление
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