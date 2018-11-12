В Кривом Роге газовый бунт – люди зажгли шины

12 ноября жители Кривого Рога принесли и подожгли шины под управлением "Криворожгаза", требуя включить отопление.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

"Здание "Криворожгаза" захвачено неизвестными людьми. В заложниках удерживаются сотрудники предприятия, которые вели с ними переговоры. Компания не может гарантировать безопасное газоснабжение города", - говорится в сообщении.

Как видно на фото, под "Криворожгазом" стоят несколько десятков людей. На площади перед входом лежат шины, некоторые из них горят.

Фото www.0564.ua

Отмечается, что здание предприятия взяли штурмом "из-за отказа "Нафтогаза Украины" поставлять газ предприятию "Криворожская Теплоцентраль".

"В заложниках остаются Анатолий Пономаренко, технический директор, и Борис Рыбка, начальник управления охраны труда, которые вел с ними (митингующими, – ред.) переговоры. Они объясняли, что "Нафтогаз Украины" должен дать разрешение на пуск газа, но люди ничего не хотят слышать, потому что их дети мерзнут", - говорится в сообщении.

На место прибыли пожарные машины.

В "Криворожгазе" добавили, что из-за блокирования предприятия не работает аварийная служба, а в городе "повышенная техногенная опасность".

"Ранее незаконно были открыты задвижки, запущено пять котельных из шести. Система газоснабжения разбалансирована", - говорится в сообщении.

В "Криворожгазе" пояснили, что "Нафтогаз Украины" отказывается давать газ на предприятие из-за долгов за газ за предыдущие периоды.

В связи с этим по состоянию на 12 ноября сотни тысяч жителей города сидят без тепла.

Как сообщает платформа 104.ua в Facebook, по состоянию на 12 ноября, уже два дня не работают 78 школ и 75 детских садов и аварийно-диспетчерская служба газа (после повреждений автомашин и нападений на сотрудников).

Как сообщили "Украинской правде" в пресс-службе "Нафтогаза Украины", они действительно подают газ на одно из двух теплоснабжающих предприятий Кривого Рога, в связи с тем, что оно задолжало более 1 миллиона гривен и не платит.

"В Кривом Роге есть две компании КП "Криворожтеплосеть" и "Криворожская теплоцентраль". Первое КП заключило договор о реструктуризации долга и получило газ. "Криворожская теплоцентраль" не получила номинаций, потому что они не выполняют график погашения задолженности. Поэтому по закону мы не имеем права поставлять им газ без выполнения графика", - сообщили в пресс-службе.

В Кривом Роге теплоснабжение города осуществляют две компании – КП "Криворожтеплосеть" и "Криворожская теплоцентраль" – каждая охватывает приблизительно по 50% города.