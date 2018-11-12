Генеральний прокурор Юрій Луценко вважає, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро не справляються вповні зі своїми обов’язками.

На засіданні Ради регіонального розвитку він визнав, що корупція в Україні все ще "неприпустимо велика", але влада сформувала спеціальну інфраструктуру для боротьби з нею: САП працює з НАБУ, а ГПУ працює з МВС, СБУ і Фіскальною службою.

"Завдяки спільній союзницькій самовідданій роботі ГПУ, МВС, СБУ і ДФС мені не соромно дивитися в очі українцям. Бо ми маємо 2500 вироків по корупції, 60 млрд гривень, повернутих до держбюджету, і близько 100 тисяч га землі, повернутих у державну й комунальну власність", – сказав Луценко.

"Порядок наводиться, чому ж нас так гостро критикують? Тому що затягнулося очікування результатів від САП та НАБУ. Три роки існування цих інституцій не вилилися поки що в жоден серйозний вирок і жодні серйозні гроші, повернені до бюджету", – заявив він.

Генпрокурор додав, що саме ті західні партнери, які опікуються незалежністю НАБУ, гостро критикують за відсутність його результатів.

"Немає великої риби. Але це функція саме тої інституції, яку фактично не дозволяється критикувати – всім, крім мене. Треба кожному відповідати за свою ділянку роботи і припинити шукати винних, якщо хтось не вміє працювати", – заявив він.

"Якщо результатів немає – треба розставатися з посадою. Якщо скрізь вороги – спробуй поплисти за течією, там завжди знайдуться друзі. Тим більше, що конкуренція проти течії завжди мінімальна", – сказав Луценко.

При цьому він додав, що корупцію треба долати не лише каральними методами, а й спільною роботою всієї влади.

"Я вважаю, що найбільшим джерелом корупції є невиправдано великий державний сектор. Три з лишнім тисячі державних підприємств, понад 60% яких офіційно неприбуткові – це і є головне джерело корупції. Бо ці підприємства неприбуткові для держави, а для своїх партійних босів вони дуже прибуткові", – сказав генпрокурор.

"Тому велика приватизація – єдина негайна відповідь на корупцію в нашій країні. Впевнений, вона замінить тисячу посаджених корупціонерів і сотня навіть великої риби", – вважає він

"Державний сектор має бути скорочений на відкритих аукціонах приватизації, принести гроші в бюджет – і забезпечити ефективного власника. Іншого шляху подолання масової корупції, яка тримає усю політичну, партійну систему, – я не бачу", – сказав Луценко.

Він також підтримує перехід на видачу ліцензій в аукціонній формі для знищення і корупції, і монополій, а також відновлення Державної митної служби.

Луценко назвав одним із джерел корупції і нинішню форму земельної власності.

"Всі колеги, які приїхали з областей, чудово знають, що твориться з землями запасу, землями Аграрної академії і з землями, які не мають конкретного власника. Треба припиняти цю коломийку, коли засіваються ці землі, збирається врожай – але ні копійки з не приходить у бюджет і осідає у виключно специфічні структури", – заявив генпрокурор.

"У всьому світі Академія наук – це громадська організація. Чому у нас вона – господарюючий суб’єкт без жодного оподаткування, що просто знищує нормального фермера, який працює в зовсім інших умовах? Я думаю, що пора ставити це питання Верховній Раді і ставити всіх в рівну ситуацію… Принаймні передача в оренду цих земель зі сплатою податків давно назріла", – додав він.