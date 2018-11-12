Луценко намекнул, что Сытнику стоит самому уйти с должности

Генеральный прокурор Юрий Луценко считает, что Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро не справляются вполне со своими обязанностями.

На заседании Совета регионального развития он признал, что коррупция в Украине все еще "недопустимо велика", но власти сформировали специальную инфраструктуру для борьбы с ней: САП работает с НАБУ, а ГПУ работает с МВД, СБУ и Фискальной службой.

"Благодаря совместной союзнической самоотверженной работе ГПУ, МВД, СБУ и ГФС мне не стыдно смотреть в глаза украинцам. Ведь мы имеем 2500 приговоров по коррупции, 60 млрд гривен, возвращенных в госбюджет, и около 100 тысяч га земли, возвращенных в государственную и коммунальную собственность", – сказал Луценко.

"Порядок наводится, почему же нас так остро критикуют? Потому что затянулось ожидание результатов САП и НАБУ. Три года существования этих институтов не вылилось пока ни в один серьезный приговор и ни в какие серьезные деньги, возвращенные в бюджет", – заявил он.

Генпрокурор добавил, что именно те западные партнеры, которые отстаивают независимость НАБУ, остро критикуют за отсутствие его результатов.

"Нет большой рыбы. Но это функция именно той институции, которую фактически не разрешается критиковать – всем, кроме меня. Надо каждому отвечать за свой участок работы и прекратить искать виновных, если кто-то не умеет работать", – заявил он.

"Если результатов нет – надо расставаться с должностью. Если везде враги – попробуй поплыть по течению, там всегда найдутся друзья. Тем более, что конкуренция против течения всегда минимальна", – сказал Луценко.

При этом он добавил, что с коррупцией нужно бороться не только карательными методами, но и совместной работой всей власти.

"Я считаю, что наибольшим источником коррупции является неоправданно большой государственный сектор. Три с лишним тысячи государственных предприятий, более 60% которых официально неприбыльны – это и есть главный источник коррупции. Потому что эти предприятия неприбыльны для государства, а для своих партийных боссов они очень прибыльны", – сказал генпрокурор.

"Поэтому большая приватизация – единственная немедленный ответ на коррупцию в нашей стране. Уверен, она заменит тысячу посаженных коррупционеров и сотню даже больших рыб", – считает он.

"Государственный сектор должен быть сокращен на открытых аукционах приватизации, принести деньги в бюджет – и обеспечить эффективного собственника. Другого пути преодоления массовой коррупции, которая держит всю политическую, партийную систему, – я не вижу", – сказал Луценко.

Он также поддерживает переход на выдачу лицензий в аукционной форме для уничтожения и коррупции, и монополий, а также восстановление Государственной таможенной службы.

Луценко назвал одним из источников коррупции и нынешнюю форму земельной собственности.

"Все коллеги, приехавшие из областей, прекрасно знают, что происходит с землями запаса, землями Аграрной академии и с землями, которые не имеют конкретного собственника. Надо прекращать эту коломыйку, когда засеваются эти земли, собирается урожай – но ни копейки не приходит в бюджет и оседает в исключительно специфические структуры", – заявил генпрокурор.

"Во всем мире Академия наук – это общественная организация. Почему у нас она – хозяйствующий субъект без всякого налогообложения, просто уничтожает нормального фермера, который работает в совершенно других условиях? Я думаю, что пора ставить этот вопрос Верховной Раде и ставить всех в ровную ситуацию... по крайней мере, передача в аренду этих земель с уплатой налогов давно назрела", – добавил он.