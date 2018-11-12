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Киянин покусав і побив поліцейських

Понеділок, 12 листопада 2018, 13:41

Суд відправив під цілодобовий домашній арешт киянина, який завдав тілесних ушкоджень двом поліцейським.

Про це інформує прес-служба поліції Києва.

Чоловік побив та покусав патрульних, які прибули на виклик про сімейний конфлікт:

43-річний голова сім’ї категорично відмовився спілкуватися із поліцейськими, а при спробі затримати – одного співробітника ударив, а іншого вкусив.

Киянина затримали, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу.

Затриманому оголосили про підозру у вчиненні злочину, за який передбачено до п’яти років позбавлення волі.

На час досудового розслідування суд обрав правопорушнику міру запобіжного заходу – цілодобовий домашній арешт.

Українська правда
Теми: поліціяКиїв
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