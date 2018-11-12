Киевлянин покусал и избил полицейских

Суд отправил под круглосуточный домашний арест киевлянина, который нанес телесные повреждения двум полицейским.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Мужчина избил и покусал патрульных, которые прибыли на вызов о семейном конфликте: 43-летний глава семьи категорически отказался общаться с полицейскими, а при попытке задержать - одного сотрудника ударил, а другого укусил.

Киевлянина задержали, следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса.

Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления, за которое предусмотрено до пяти лет лишения свободы.

На время досудебного расследования суд избрал правонарушителю меру пресечения - круглосуточный домашний арест.