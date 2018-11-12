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У ФСБ Росії кажуть, що піймали українського "шпигуна Вову"

Понеділок, 12 листопада 2018, 14:33
У ФСБ Росії кажуть, що піймали українського шпигуна Вову

В Управлінні федеральної служби безпеки по Краснодарському краю заявили про затримання громадянина України Юрія Пермякова, який нібито шпигував у Росії за дорученням української Служби безпеки.

Про це повідомляє РБК з посиланням на дані відомства.

Зазначається, що українець нібито є викритим агентом СБУ, який працював під псевдонімом "Вова".

У ФСБ стверджують, що Пермяков був завербований на підконтрольній Києву частині Луганської області співробітником регіонального Управління СБУ з метою отримання інформації про пересування військової техніки на території півдня Росії.

"Працюючи в таксі і постійно відвідуючи нашу країну, Пермяков Ю.С. мав усі можливості добувати таку інформацію, однак виконати завдання не встиг", - цитує агентство російську спецслужбу.

Повідомляється, що після затримання Пермяков нібито дав докладні пояснення про співпрацю з СБУ і поставлених йому завданнях.

Зазначається, що після цього його видворили із Росії і заборонили в'їзд.

У Службі безпеки України заявили, що подібна інформація не відповідає дійсності.

"У Росії постійно затримують якихось людей і звинувачують їх у шпигунстві на користь України, але це неправда", - сказала "Українській правді" речник відомства Олена Гітлянська.

Раніше в ФСБ повідомляли, що у Краснодарському краї затриманий і видворений за межі Росії співробітник Служби безпеки України, який нібито намагався збирати відомості про розташовані в регіоні військові об'єкти.

Українська правда
Теми: РосіяСБУшпигунство
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