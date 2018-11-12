В ФСБ России говорят, что поймали украинского "шпиона Вову"

В Управлении федеральной службы безопасности по Краснодарскому краю заявили о задержании гражданина Украины Юрия Пермякова, который якобы шпионил в России по поручению украинской Службы безопасности.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные ведомства.

Отмечается, что украинец якобы является уличенным агентом СБУ, который работал под псевдонимом "Вова".

В ФСБ утверждают, что Пермяков был завербован на подконтрольной Киеву части Луганской области сотрудником регионального Управления СБУ с целью получения информации о передвижении военной техники на территории юга России.

"Работая в такси и постоянно посещая нашу страну, Пермяков Ю.С. имел все возможности добывать такую ​​информацию, однако выполнить задание не успел", - цитирует агентство российскую спецслужбу.

Сообщается, что после задержания Пермяков якобы дал подробные объяснения о сотрудничестве с СБУ и поставленных ему задачах.

Отмечается, что после этого его выдворили из России и запретили въезд.

В Службе безопасности Украины заявили, что подобная информация не соответствует действительности.

"В России постоянно задерживают каких-то людей и обвиняют их в шпионаже в пользу Украины но это неправда", - сказала "Украинской правде" пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская.

Ранее в ФСБ сообщали, что в Краснодарском крае задержан и выдворен за пределы России сотрудник Службы безопасности Украины, который якобы пытался собирать сведения о расположенных в регионе военных объектах.