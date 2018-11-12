Із Росії вивели $42,2 млрд з початку року – Центробанк
Понеділок, 12 листопада 2018, 14:52
Чистий вивіз капіталу з Росії приватним сектором в січні – жовтні 2018 року досяг $42,2 млрд, що в тричі більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це повідомляє ТАСС з посиланням на Центробанк Росії.
"На величину відтоку в рівній мірі вплинули операції банків з погашення зовнішніх зобов'язань і угоди інших секторів з придбання фінансових активів за кордоном", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що роком раніше відтік капіталу з Росії за цей період становив $14 млрд.