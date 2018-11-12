Із Росії вивели $42,2 млрд з початку року – Центробанк

Чистий вивіз капіталу з Росії приватним сектором в січні – жовтні 2018 року досяг $42,2 млрд, що в тричі більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на Центробанк Росії.

"На величину відтоку в рівній мірі вплинули операції банків з погашення зовнішніх зобов'язань і угоди інших секторів з придбання фінансових активів за кордоном", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що роком раніше відтік капіталу з Росії за цей період становив $14 млрд.