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Із Росії вивели $42,2 млрд з початку року – Центробанк

Понеділок, 12 листопада 2018, 14:52

Чистий вивіз капіталу з Росії приватним сектором в січні – жовтні 2018 року досяг $42,2 млрд, що в тричі більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на Центробанк Росії.

"На величину відтоку в рівній мірі вплинули операції банків з погашення зовнішніх зобов'язань і угоди інших секторів з придбання фінансових активів за кордоном", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що роком раніше відтік капіталу з Росії за цей період становив $14 млрд.

Теми: Росіягроші
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