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Из России вывели $42,2 млрд с начала года – Центробанк

Понедельник, 12 ноября 2018, 14:52

Чистый вывоз капитала из России частным сектором в январе – октябре 2018 года достиг $42,2 млрд, что в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центробанк России.

"На величину оттока в равной степени повлияли операции банков по погашению внешних обязательств и сделки прочих секторов по приобретению финансовых активов за рубежом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что годом ранее отток капитала из России за этот период составлял $14 млрд.

Темы: Росcияденьги
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