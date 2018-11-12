Из России вывели $42,2 млрд с начала года – Центробанк
Понедельник, 12 ноября 2018, 14:52
Чистый вывоз капитала из России частным сектором в январе – октябре 2018 года достиг $42,2 млрд, что в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центробанк России.
"На величину оттока в равной степени повлияли операции банков по погашению внешних обязательств и сделки прочих секторов по приобретению финансовых активов за рубежом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что годом ранее отток капитала из России за этот период составлял $14 млрд.