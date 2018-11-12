Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Націоналісти влаштували під ГПУ виставку "провалених справ Луценка"

Понеділок, 12 листопада 2018, 15:06

Праворадикальна організація "С14" пікетувала будівлю Генеральної прокуратури з вимогою відставки очільника відомства Юрія Луценка.

Про це у понеділок повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

В акції брала учать кілька десятків людей.

Вони організували "виставку провалених справ" перед входом до Генеральної прокуратури.

До протестувальників ніхто не вийшов, двері у будівлю заблоковані зсередини.

Акцію закінчили о пів на третю дня, висловивши намір проводити такі акції регулярно.

Висловлювалися також ідеї провести пікет під стінами будинку Юрія Луценка.

Читайте також: Справа Гандзюк. Версії вбивства, "відставка" Луценка і мовчання Авакова

"Українська правда" у Threads

Теми: ГенпрокуратураЛуценконаціоналісти
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США хочуть перемоги України – Байден

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Генпрокуратура
Генпрокуратура РФ заявила, що Пригожину "світить" від 12 до 20 років тюрми
Це лише початок: в Україні відкриють представництво МКС
Генпрокурор Костін: Путін тепер підозрюваний, за кордоном його можуть арештувати
Останні новини
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горять будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
Усі новини...
Реклама: