Націоналісти влаштували під ГПУ виставку "провалених справ Луценка"

Праворадикальна організація "С14" пікетувала будівлю Генеральної прокуратури з вимогою відставки очільника відомства Юрія Луценка.

Про це у понеділок повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

В акції брала учать кілька десятків людей.

С14 під ГПУ вимагають відставки генпрокурора Луценко. Зробили виставку провалених справ. Акція мирна, наголосив Є.Карась. Під ГПУ посилено захист pic.twitter.com/h99Dp9rVqu — Olya Komarova (@Komarisha) November 12, 2018

Акція С14 під ГПУ із вимогою відставки Луценка. Хоча акція заявлена як мирна, захист посилено, двері зачинено... навіть доставка води не вдалася... pic.twitter.com/MEAUqoswyO — Olya Komarova (@Komarisha) November 12, 2018

Вони організували "виставку провалених справ" перед входом до Генеральної прокуратури.

До протестувальників ніхто не вийшов, двері у будівлю заблоковані зсередини.

Акцію закінчили о пів на третю дня, висловивши намір проводити такі акції регулярно.

Висловлювалися також ідеї провести пікет під стінами будинку Юрія Луценка.

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