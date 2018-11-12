Націоналісти влаштували під ГПУ виставку "провалених справ Луценка"

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Понеділок, 12 листопада 2018, 16:06

Праворадикальна організація "С14" пікетувала будівлю Генеральної прокуратури з вимогою відставки очільника відомства Юрія Луценка.

Про це у понеділок повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

В акції брала учать кілька десятків людей.

Вони організували "виставку провалених справ" перед входом до Генеральної прокуратури.

До протестувальників ніхто не вийшов, двері у будівлю заблоковані зсередини.

Акцію закінчили о пів на третю дня, висловивши намір проводити такі акції регулярно.

Висловлювалися також ідеї провести пікет під стінами будинку Юрія Луценка.

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Теми: Генпрокуратура Луценко націоналісти
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