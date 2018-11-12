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Националисты устроили под ГПУ выставку "провалившихся дел Луценко"

Понедельник, 12 ноября 2018, 15:06

Праворадикальной организацией "С14" пикетировали здание Генеральной прокуратуры с требованием отставки главы ведомства Юрия Луценко.

Об этом в понедельник сообщает корреспондент Радио Свобода.

В акции принимали участие несколько десятков человек.

Они организовали "выставку провалившихся дел" перед входом в Генеральную прокуратуру.

К протестующим никто не вышел, дверь в здание заблокирована изнутри.

Акцию закончили в половине третьего дня, выразив намерение проводить такие акции регулярно.

Высказывались также идеи провести пикет под стенами дома Юрия Луценко.

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Темы: ГенпрокуратураЛуценконационалисты
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