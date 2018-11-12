Националисты устроили под ГПУ выставку "провалившихся дел Луценко"

Праворадикальной организацией "С14" пикетировали здание Генеральной прокуратуры с требованием отставки главы ведомства Юрия Луценко.

Об этом в понедельник сообщает корреспондент Радио Свобода.

В акции принимали участие несколько десятков человек.

С14 під ГПУ вимагають відставки генпрокурора Луценко. Зробили виставку провалених справ. Акція мирна, наголосив Є.Карась. Під ГПУ посилено захист pic.twitter.com/h99Dp9rVqu — Olya Komarova (@Komarisha) November 12, 2018

Акція С14 під ГПУ із вимогою відставки Луценка. Хоча акція заявлена як мирна, захист посилено, двері зачинено... навіть доставка води не вдалася... pic.twitter.com/MEAUqoswyO — Olya Komarova (@Komarisha) November 12, 2018

Они организовали "выставку провалившихся дел" перед входом в Генеральную прокуратуру.

К протестующим никто не вышел, дверь в здание заблокирована изнутри.

Акцию закончили в половине третьего дня, выразив намерение проводить такие акции регулярно.

Высказывались также идеи провести пикет под стенами дома Юрия Луценко.

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