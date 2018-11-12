Зміну статусу Криму в Конституції розглянуть незабаром – Порошенко

Найближчим часом Конституційна комісія розгляне проект змін до Конституції України щодо статусу Криму і подасть його на розгляд президента.

Про це йдеться в листі Петра Порошенка, який було передано делегатам Курултаю кримськотатарського народу, які зібралися на конференції в Києві 12 листопада.

Лист зачитав голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України Рефат Чубаров, повідомляє кореспондент "Крим.Реалії".

"Ми всі розуміємо, що дискусія буде непростою, але зміни до Конституції щодо кримськотатарського народу потрібні Україні", – зазначив Порошенко.

Президент також висловив слова подяки тим делегатам, які не побоялися приїхати на конференцію в Києві.

"Багато хто з вас приїхали на конференцію з Криму. Знаю, що окупанти свідомо створюють ситуацію, коли бути кримським татарином в сьогоднішніх реаліях півострова вже фактично є кримінальним злочином. А мати стосунок до представницьких органів кримськотатарського народу – тим більше", – йдеться у листі.

"Після стількох років вигнання, повернувшись на Батьківщину, ваш народ зміг відродити функціонування своїх представницьких органів, і зараз агресор намагається, "пригнітивши" національні інститути, позбавити вас того, що дісталося кримськотатарському народу дорогою ціною", – додає Порошенко.

"Але, гадаю, Росія ще не усвідомила утопічності своїх дій. Те, що крім українського народу, кримськотатарський народ підтримує світова спільнота, не викликає сумніву", – наголосив він.

Перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джеппар раніше пояснювала, що кримськотатарська автономія "не має ніякого відношення до сепаратизму", і її створення – право корінного народу, яке визначене в Декларації ООН з прав корінних народів, до якої Україна приєдналася в 2014 році.

У Києві проходить конференція делегатів Курултаю кримськотатарського народу VI скликання. На захід приїхали понад 200 учасників.

На ній запропонували виключати з Меджлісу кримськотатарського народу його "окремих членів", які співпрацюють з російською владою в Криму, повідомив Джемілєв.

"Деякі делегати наполягають на тому, щоб провести голосування про виключення членів Меджлісу, які зрадили свій народ і державу. На їх місце пропонується обрати нових членів. Інші делегати Курултаю вважають, що на зрадників у лавах Меджлісу просто можна не звертати уваги", – сказав він.

"Щоб вигнати членів Меджлісу, потрібен кворум делегатів. У нас приблизно 100 делегатів сьогодні зібралося – для кворуму цього недостатньо. Я думаю, після дискусії ми дійдемо до вирішення цього питання", – заявив Джемілєв.

Він наголосив, що Курултай і Меджліс – єдині легітимні представницькі органи на території анексованого Криму "не тільки кримських татар, а й усіх жителів півострова, які не зрадили Україну".

"Відповідальність на делегатах – не лише перед кримськими татарами, а й перед усіма кримчанами, які зберегли вірність Україні", – додав Джемілєв.