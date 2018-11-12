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Изменение статуса Крыма в Конституции рассмотрят вскоре – Порошенко

Понедельник, 12 ноября 2018, 15:41

В ближайшее время Конституционная комиссия рассмотрит проект изменений в Конституцию Украины относительно статуса Крыма и подаст его на рассмотрение президента.

Об этом говорится в письме Петра Порошенко, которое было передано делегатам Курултая крымскотатарского народа, собравшимся на конференции в Киеве 12 ноября.

Письмо зачитал глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров, сообщает корреспондент "Крым.Реалии".

"Мы все понимаем, что дискуссия будет непростой, но изменения в Конституцию относительно крымскотатарского народа нужны Украине", – отметил Порошенко.

Президент также высказал слова благодарности тем делегатам, которые не побоялись приехать на конференцию в Киеве.

"Многие из вас приехали на конференцию из Крыма. Знаю, что оккупанты сознательно создают ситуацию, когда быть крымским татарином в сегодняшних реалиях полуострова уже фактически является уголовным преступлением. А иметь отношение к представительным органам крымскотатарского народа – тем более", – говорится в письме.

"После стольких лет изгнания, вернувшись на Родину, ваш народ смог возродить функционирование своих представительных органов, и сейчас агрессор пытается, "подавив" национальные институты, лишить вас того, что досталось крымскотатарскому народу дорогой ценой", – добавляет Порошенко.

"Но, думаю, Россия еще не осознала утопичности своих действий. То, что кроме украинского народа, крымскотатарский народ поддерживает мировое сообщество, не вызывает сомнения", – подчеркнул он.

Первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джеппар ранее объясняла, что крымскотатарская автономия "не имеет никакого отношения к сепаратизму", и ее создание – право коренного народа, которое определено в Декларации ООН по правам коренных народов, к которой Украина присоединилась в 2014 году.

В Киеве проходит конференция делегатов Курултая крымскотатарского народа VI созыва. На мероприятие приехали более 200 участников.

На ней предложили исключать из Меджлиса крымскотатарского народа его "отдельных членов", которые сотрудничают с российской властью в Крыму, сообщил Джемилев.

"Некоторые делегаты настаивают на том, чтобы провести голосование об исключении членов Меджлиса, которые предали свой народ и государство. На их место предлагается выбрать новых членов. Другие делегаты Курултая считают, что на предателей в рядах Меджлиса просто можно не обращать внимания", – сказал он.

"Чтобы изгнать членов Меджлиса, нужен кворум делегатов. У нас примерно 100 делегатов сегодня собралось – для кворума этого недостаточно. Я думаю, после дискуссии мы придем к решению этого вопроса", – заявил Джемилев.

Он подчеркнул, что Курултай и Меджлис – единственные легитимные представительные органы на территории аннексированного Крыма "не только крымских татар, но и всех жителей полуострова, которые не предали Украину".

"Ответственность на делегатах – не только перед крымскими татарами, а и перед всеми крымчанами, которые сохранили верность Украине", – добавил Джемилев.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КрымКонституциякрымские татарыПорошенко
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