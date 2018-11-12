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"Євробляхарі" блокували роботу митниці в Івано-Франківську

Понеділок, 12 листопада 2018, 16:30

Близько сотні власників автомобілів з іноземною реєстрацією заблокували роботу відділу митного оформлення № 1 митного поста "Прикарпаття" в Івано-Франківську.

Про це 12 листопада повідомляє прес-служба поліції області.

Учасники пікету скаржилися, що сплатили усі митні платежі, але не можуть отримати свої автомобілі.

Автовласники вимагали зустрічі з керівництвом митниці.

Правоохоронці зазначили, що відповідальність за блокування транспортних комунікацій, захоплення державних або громадських будівель передбачена в ч.1 ст. 279 (блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства), ч.1 ст. 341 (захоплення державних або громадських будівель чи споруд) ККУ.

 
фото "Галка"

Місцеве видання Галка повідомляє, що блокувальники спалили кілька шин.

Як повідомлялося, 8 листопада народні депутати проголосували в цілому за законопроект, що знижує акцизи на розмитнення автомобілів.

Окрім ставок акцизу, які затверджені в першому читанні, пропонується надати пільговий коефіцієнт 0,5 для автомобілів, які будуть розмитнені протягом 90 днів після вступу Закону у силу.

Фактично розмір акцизного податку, який треба буде сплатити, дорівнюватиме базовій ставці (авто з бензиновим двигуном — 50 євро, для авто на дизелі — 75 євро), помноженій на коефіцієнт двигуна та вік машини. Показник об'єму двигуна буде ділитися на 1000. А коефіцієнт віку — це кількість повних календарних років.

Крім того, Верховна Рада проголосувала в цілому за законопроект, яким вводиться обмеження на кількість авто, які можна ввозити без грошового забезпечення на митну територію України, і посилюється відповідальність за порушення митних правил.

 

Детальніше про нововведення читайте у статті на Економічній правді: Нові правила для імпортних авто. Що Рада пропонує зробити з "євробляхами"

 

Українська правда
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