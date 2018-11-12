"Евробляхеры" блокировали работу таможни в Ивано-Франковске

Около сотни владельцев автомобилей с иностранной регистрацией заблокировали работу отдела таможенного оформления № 1 таможенного поста "Прикарпатье" в Ивано-Франковске.

Об этом 12 ноября сообщает пресс-служба полиции области.

Участники пикета жаловались, что оплатили все таможенные платежи, но не могут получить свои автомобили.

Автовладельцы требовали встречи с руководством таможни.

Правоохранители отметили, что ответственность за блокирование транспортных коммуникаций, захват государственных или общественных зданий предусмотрена в ч.1 ст. 279 (блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия), ч.1 ст. 341 (захват государственных или общественных зданий или сооружений) УК.

ФОТО "Галка"

Местное издание Галка сообщает, что блокировщики сожгли несколько шин.

Как соообщалось, 8 ноября народные депутаты проголосовали в целом за законопроект, который снижает акцизы на растаможку автомобилей.

Кроме ставок акциза, утвержденных в первом чтении, предлагается предоставить льготный коэффициент 0,5 для автомобилей, которые будут растаможены в течение 90 дней после вступления Закона в силу.

Размер акцизного налога, который надо будет оплатить, равен базовой ставке, умноженной на коэффициент двигателя и коэффициент возраста (для авто с бензиновым двигателем — 50 евро, для авто на дизеле — 75 евро).

Как будет рассчитываться коэффициент двигателя? Показатель объема двигателя будет делиться на 1000. А коэффициент возраста — это количество полных календарных лет.

Также Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект, которым вводится ограничение на количество авто, которые можно ввозить без денежного обеспечения на таможенную территорию Украины, и усиливается ответственность за нарушение таможенных правил.

Подробнее о нововведениях читайте в статье на Экономической правде: Новые правила для импортных авто. Что Рада предлагает сделать с "евробляхами".