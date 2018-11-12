"Евробляхеры" блокировали работу таможни в Ивано-Франковске
Около сотни владельцев автомобилей с иностранной регистрацией заблокировали работу отдела таможенного оформления № 1 таможенного поста "Прикарпатье" в Ивано-Франковске.
Об этом 12 ноября сообщает пресс-служба полиции области.
Участники пикета жаловались, что оплатили все таможенные платежи, но не могут получить свои автомобили.
Автовладельцы требовали встречи с руководством таможни.
Правоохранители отметили, что ответственность за блокирование транспортных коммуникаций, захват государственных или общественных зданий предусмотрена в ч.1 ст. 279 (блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия), ч.1 ст. 341 (захват государственных или общественных зданий или сооружений) УК.
Местное издание Галка сообщает, что блокировщики сожгли несколько шин.
Как соообщалось, 8 ноября народные депутаты проголосовали в целом за законопроект, который снижает акцизы на растаможку автомобилей.
Кроме ставок акциза, утвержденных в первом чтении, предлагается предоставить льготный коэффициент 0,5 для автомобилей, которые будут растаможены в течение 90 дней после вступления Закона в силу.
Размер акцизного налога, который надо будет оплатить, равен базовой ставке, умноженной на коэффициент двигателя и коэффициент возраста (для авто с бензиновым двигателем — 50 евро, для авто на дизеле — 75 евро).
Как будет рассчитываться коэффициент двигателя? Показатель объема двигателя будет делиться на 1000. А коэффициент возраста — это количество полных календарных лет.
Также Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект, которым вводится ограничение на количество авто, которые можно ввозить без денежного обеспечения на таможенную территорию Украины, и усиливается ответственность за нарушение таможенных правил.
Подробнее о нововведениях читайте в статье на Экономической правде: Новые правила для импортных авто. Что Рада предлагает сделать с "евробляхами".