Правоохоронці затримали чотирьох посадовців КП "Київтранспарксервіс", які організували схему отримання хабарів за розміщення паркувальних майданчиків.

Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури.

Відзначається, що організатором злочинної групи виявився головний спеціаліст відділу організації роботи відведених паркмайданчиків "Київтранспарксервіс".

"Він залучив до корупційної схеми ще двох начальників відділів та головного спеціаліста, які безпосередньо займались оформленням документів на розміщення паркувальних майданчиків, погодженням їх в Управлінні патрульної поліції у Києві, проведенням зустрічей з підприємцями, під час яких останні передавали посадовцям неправомірну вигоди за їх "послуги"", - йдеться в повідомленні.

Згідно з матеріалами слідства, за оформлення документів та укладання договору на розміщення одного паркмайданчика учасники злочинної групи вимагали від підприємців від 500 до 700 доларів.

9 листопада головного спеціаліста комерційного відділу по роботі спеціально обладнаних майданчиків КП "Київтранспарксервіс" затримали під час отримання другої частини неправомірної вигоди в сумі 33 тисячі 600 гривень.

"У подальшому (було – ред.) затримано ще трьох учасників злочинної групи, у тому числі організатора", - йдеться в повідомленні.

На даний час вирішується питання щодо повідомлення усім затриманим особам про підозру за ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368 КК України.

Повідомляється, що за місцем проживання фігурантів, в автотранспорті, а також у службових приміщеннях КП "Київтранспарксервіс" та Управління патрульної поліції Києва пройшли обшуки.

Слідство у кримінальному провадженні триває.