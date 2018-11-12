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В Киеве коммунальные парковщики попались на преступной схеме

Понедельник, 12 ноября 2018, 16:36

Правоохранители задержали четырех должностных лиц КП "Киевтранспарксервис", которые организовали схему получения взяток за размещение парковок.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Отмечается, что организатором преступной группы оказался главный специалист отдела организации работы отведенных парковок КП "Киевтранспарксервис".

"Он привлек к коррупционной схеме еще двух начальников отделов и специалиста, которые непосредственно занимались оформлением документов на размещение парковок, согласованием их в Управлении патрульной полиции в Киеве, проведением встреч с предпринимателями, на которых последние передавали должностным лицам неправомерные выгоды за их "услуги"", - говорится в сообщении.

Согласно материалам следствия, за оформление документов и заключение договора на размещение одной парковки участники преступной группы требовали от предпринимателей от 500 до 700 долларов.

9 ноября главного специалиста коммерческого отдела по работе специально оборудованных площадок КП "Киевтранспарксервис" задержали во время получения второй части неправомерной выгоды в сумме 33 тысячи 600 гривен.

"В дальнейшем (были – ред.) задержаны еще трое участников преступной группы, в том числе организатор", - говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос об уведомлении всем задержанным лицам о подозрении по ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Сообщается, что по месту жительства фигурантов, в автотранспорте, а также в служебных помещениях КП "Киевтранспарксервис" и Управлении патрульной полиции Киева прошли обыски.

Следствие в уголовном производстве продолжается.

Как известно, в 2016 году мэр Киева Виталий Кличко заявил, что чиновники воровали на парковках по 1,5 миллиона в месяц.

Впоследствии его заместитель заявлял, что Киев получает менее 40% средств от парковки, остальные средства в тени.

В конце 2016 года Кличко поругал руководителя "Киевтранспарксервиса" за коррупцию на парковках.

Летом 2017 года в Киеве провели эксперимент "Честная парковка". За три недели проекта, с 12 до 30 июня, поступления от 5 площадок в центре Киева выросли в 2,2 раза по сравнению таким же периодом прошлого года.

Украинская правда
Темы: Киевкоррупция
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