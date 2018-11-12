Британія: відповідь на хіматаку Росії підірвала силу її розвідки на багато років

Можливості російської розвідки значно ослабли внаслідок реакції Заходу на застосування нервового агента проти колишнього російського шпигуна Сергєя Скрипаля в Англії.

Про це заявила прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей, пише CNN.

"Спільно з нашими союзниками, у відповідь на напад у Солсбері, ми cкоординували найбільше колективне вислання російських спецслужб, що суттєво знижує здатність російської розвідки на довгі роки, а наші правоохоронні органи через кропіткі розслідування та співпрацю з нашими союзниками, знайшли незаперечні докази того, що дозволило нашій Королівській прокуратурі висунути звинувачення проти відповідальних осіб", - сказала Мей.

Вона зазначила, що Британія залишається відкритою "до інших відносин, в яких Росія відмовляється від атак, що підривають міжнародні договори та безпеку".

Європейські країни та США вигнали після атаки в Солсбері понад 100 російських дипломатів. Москва неодноразово заперечувала будь-яку причетність до нападу.

ЄС затвердив новий режим санкцій за хіматаки, і Лондон домагається введення обмежень проти керівництва російської розвідки. Водночас британці кажуть, що відповідь Москві за хіматаку буде потужною після Brexit.

США тим часом анонсували другий етап санкцій проти Росіїза хімічну зброю. Анонс першої порції таких санкцій призвів до падіння рубля до дворічного мінімуму.

Європейська правда