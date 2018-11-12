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Великобритания: ответ на химатаку России подорвал силу ее разведки на многие годы

Понедельник, 12 ноября 2018, 17:14

Возможности российской разведки значительно ослабели вследствие реакции Запада на применение нервного агента против бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в Англии.

Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй, пишет CNN.

"Совместно с нашими союзниками, в ответ на нападение в Солсбери, мы cкоординировали крупнейшую коллективную высылку российских спецслужб, что существенно снижает способность российской разведки на долгие годы, а наши правоохранительные органы путем тщательного расследования и сотрудничества с нашими союзниками нашли неопровержимые доказательства того, что позволило нашей Королевской прокуратуре выдвинуть обвинения против ответственных лиц", - сказала Мэй.

Она отметила, что Британия остается открытой "к другим отношениям, в которых Россия отказывается от атак, подрывающих международные договоры и безопасность".

Европейские страны и США выдворили после атаки в Солсбери более 100 российских дипломатов. Москва неоднократно отрицала любую причастность к нападению.

ЕС утвердил новый режим санкций за химатаки, и Лондон добивается введения ограничений против руководства российской разведки. В то же время британцы говорят, что ответ Москве за химатаку будет самым мощным после Brexit.

США тем временем анонсировали второй этап санкций против России за химическое оружие. Анонс первой порции таких санкций привел к падению рубля до двухлетнего минимума.

Европейская правда

Темы: Росcияразведка
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