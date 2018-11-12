ЗМІ: Четверо українців загинули в ДТП в Чехії
Понеділок, 12 листопада 2018, 21:58
Четверо українців загинули внаслідок ДТП в Чехії в районі містечка Тришинець, ще одну жінку госпіталізували.
Про це повідомляють "Новини Закарпаття".
За даними видання, 11 листопада в районі чеського містечка Тришинець Чеської республіки мікроавтобус "Мерседес", у якому були п’ятеро закарпатців, зіткнувся з великим вантажним автомобілем. Внаслідок ДТП четверо людей загинули, одна жінка у важкому стані перебуває в лікарні.
Загиблими є жителі Виноградівського та Хустського районів Закарпатської області.
Відео з місця ДТП опубліковане на каналі Jezděte Smozkem.