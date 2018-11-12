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ЗМІ: Четверо українців загинули в ДТП в Чехії

Понеділок, 12 листопада 2018, 21:58
ЗМІ: Четверо українців загинули в ДТП в Чехії

Четверо українців загинули внаслідок ДТП в Чехії в районі містечка Тришинець, ще одну жінку госпіталізували.

Про це повідомляють "Новини Закарпаття".

За даними видання, 11 листопада в районі чеського містечка Тришинець Чеської республіки мікроавтобус "Мерседес", у якому були п’ятеро закарпатців, зіткнувся з великим вантажним автомобілем. Внаслідок ДТП четверо людей загинули, одна жінка у важкому стані перебуває в лікарні.

Загиблими є жителі Виноградівського та Хустського районів Закарпатської області.

 

Відео з місця ДТП опубліковане на каналі Jezděte Smozkem.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДТПЧехія
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