ЗМІ: Четверо українців загинули в ДТП в Чехії

Четверо українців загинули внаслідок ДТП в Чехії в районі містечка Тришинець, ще одну жінку госпіталізували.

Про це повідомляють "Новини Закарпаття".

За даними видання, 11 листопада в районі чеського містечка Тришинець Чеської республіки мікроавтобус "Мерседес", в якому знаходилися п’ятеро закарпатців зіткнувся з великим вантажним автомобілем. Внаслідок ДТП четверо людей загинуло, одна жінка у важкому стані знаходиться в лікарні.

Загиблими є жителі Виноградівського та Хустського районів Закарпатської області.

Відео з місця ДТП опубліковане на каналі Jezděte Smozkem.