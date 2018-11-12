ЗМІ: Четверо українців загинули в ДТП в Чехії

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Понеділок, 12 листопада 2018, 22:58

Четверо українців загинули внаслідок ДТП в Чехії в районі містечка Тришинець, ще одну жінку госпіталізували.

Про це повідомляють "Новини Закарпаття".

За даними видання, 11 листопада в районі чеського містечка Тришинець Чеської республіки мікроавтобус "Мерседес", в якому знаходилися п’ятеро закарпатців зіткнувся з великим вантажним автомобілем. Внаслідок ДТП четверо людей загинуло, одна жінка у важкому стані знаходиться в лікарні.

Загиблими є жителі Виноградівського та Хустського районів Закарпатської області.

 

Відео з місця ДТП опубліковане на каналі Jezděte Smozkem.

Теми: ДТП Чехія
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