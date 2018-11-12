СМИ: Четверо украинцев погибли в ДТП в Чехии

Четверо украинцев погибли в результате ДТП в Чехии в районе города Тришинець, еще одну женщину госпитализировали.

Об этом сообщают "Новости Закарпатья".

По данным издания, 11 ноября в районе чешского городка Тришинець Чешской республики микроавтобус "Мерседес", в котором находились пятеро закарпатцев, столкнулся с большим грузовым автомобилем. В результате ДТП четверо человек погибли, одна женщина в тяжелом состоянии находится в больнице.

Погибшими являются жители Виноградовского и Хустского районов Закарпатской области.

Видео с места ДТП опубликовано на канале Jezděte Smozkem.