СМИ: Четверо украинцев погибли в ДТП в Чехии

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Понедельник, 12 ноября 2018, 22:58

Четверо украинцев погибли в результате ДТП в Чехии в районе города Тришинець, еще одну женщину госпитализировали.

Об этом сообщают "Новости Закарпатья".

По данным издания, 11 ноября в районе чешского городка Тришинець Чешской республики микроавтобус "Мерседес", в котором находились пятеро закарпатцев, столкнулся с большим грузовым автомобилем. В результате ДТП четверо человек погибли, одна женщина в тяжелом состоянии находится в больнице.

Погибшими являются жители Виноградовского и Хустского районов Закарпатской области.

 

Видео с места ДТП опубликовано на канале Jezděte Smozkem.

Темы: ДТП Чехия
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