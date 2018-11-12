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Поліція схопила групу злодіїв, які утримували в рабстві майже сто людей

Понеділок, 12 листопада 2018, 22:33
Поліція схопила групу злодіїв, які утримували в рабстві майже сто людей

Поліція затримала 13 членів етнічної міжрегіональної організованої злочинної групи, яка займалась трудовою експлуатацією людей.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

"13 членів злочинного угруповання затримано. Під час обшуків вилучено зброю, автомобілі, серед них - Mercedes і BMW та мільйон гривень готівкою", - розповів голова Нацполіції Сергій Князєв.

За його словами, сімейна пара - громадянин Грузії і громадянка України організували в Одеській області сільгосппідприємство, на якому протягом кількох років змушували безкоштовно працювати близько сотні людей.

"Їх обманом заманювали на роботу спеціальні вербувальники. Псевдорекрутинг проводився переважно на залізницях. Підшукували соціально незахищених людей, обіцяли роботу, стабільну зарплату у 450-500 гривень в день, житло та харчування", - розповіли в поліції.

Правоохоронці виявили, що географія пошуку жертв – 22 області та місто Київ.  За кожного доставленого "раба" вербувальники отримували по 500 гривень. На місці у потерпілих відбирали документи і телефони, змушували безкоштовно працювати у полі по 13 годин, а незгодних просто били.

Князєв додав, що в результаті спецоперації поліцейські затримали зловмисників  у той момент, коли вони саджали до мікроавтобусу нових жертв. Двох потерпілих доставлено до лікарні Одеси, інші знаходяться в Києві, проходять медогляд.

"Наразі 13 членів злочинного угруповання затримано в порядку ст. 208 КПК України. Слідчими розпочато кримінальне провадження за ст.149 (Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини) кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають", - зазначили у прес-службі.

 

Князєв додав, що операція по викриттю ОЗГ тривала 4 місяці.

Українська правда

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Теми: поліція
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