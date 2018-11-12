Поліція схопила групу злодіїв, які утримували в рабстві майже сто людей

1999 переглядів
Понеділок, 12 листопада 2018, 23:33

Поліція затримала 13 членів етнічної міжрегіональної організованої злочинної групи, яка займалась трудовою експлуатацією людей.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

"13 членів злочинного угруповання затримано. Під час обшуків вилучено зброю, автомобілі, серед них - Mercedes і BMW та мільйон гривень готівкою", - розповів голова Нацполіції Сергій Князєв.

За його словами, сімейна пара - громадянин Грузії і громадянка України організували в Одеській області сільгосппідприємство, на якому протягом кількох років змушували безкоштовно працювати близько сотні людей.

"Їх обманом заманювали на роботу спеціальні вербувальники. Псевдорекрутинг проводився переважно на залізницях. Підшукували соціально незахищених людей, обіцяли роботу, стабільну зарплату у 450-500 гривень в день, житло та харчування", - розповіли в поліції.

Правоохоронці виявили, що географія пошуку жертв – 22 області та місто Київ.  За кожного доставленого "раба" вербувальники отримували по 500 гривень. На місці у потерпілих відбирали документи і телефони, змушували безкоштовно працювати у полі по 13 годин, а незгодних просто били.

Князєв додав, що в результаті спецоперації поліцейські затримали зловмисників  у той момент, коли вони саджали до мікроавтобусу нових жертв. Двох потерпілих доставлено до лікарні Одеси, інші знаходяться в Києві, проходять медогляд.

"Наразі 13 членів злочинного угруповання затримано в порядку ст. 208 КПК України. Слідчими розпочато кримінальне провадження за ст.149 (Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини) кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають", - зазначили у прес-службі.

 

Князєв додав, що операція по викриттю ОЗГ тривала 4 місяці.

Українська правда
Теми: поліція
powered by lun.ua
По темі
Киянин покусав і побив поліцейських 12 листопада 2018, 14:41
Через скандал, що кидає тінь на поліцейського, відкрили справу і віддали СБУ 8 листопада 2018, 17:06
МВС ввело пільги на житло для поліцейських 8 листопада 2018, 14:47
Усі новини
Головні новини
Поліція схопила групу злодіїв, які утримували в рабстві майже сто людей
ЗМІ: Четверо українців загинули в ДТП в Чехії
АМКУ відкрив справу проти мобільних операторів за абонплату за 28 днів
Головні новини дня — за 60 секунд
Усі новини
здоров'я

Що небезпечніше: кальян чи сигарети?

здоров'я

Чи працюють "ліки" від похмілля?