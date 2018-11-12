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Полиция схватила группу злоумышленников, которые удерживали в рабстве почти сто человек

Понедельник, 12 ноября 2018, 22:33
Полиция схватила группу злоумышленников, которые удерживали в рабстве почти сто человек

Полиция задержала 13 членов этнической межрегиональной организованной преступной группы, которая занималась трудовой эксплуатацией людей.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"13 членов преступной группировки задержаны. Во время обысков изъято оружие, автомобили, среди них - Mercedes и BMW и миллион гривен наличными", - рассказал председатель Нацполиции Сергей Князев.

По его словам, семейная пара - гражданин Грузии и гражданка Украины организовали в Одесской области сельхозпредприятие, на котором в течение нескольких лет заставляли бесплатно работать около ста человек.

"Их обманом заманивали на работу специальные вербовщики. Псевдорекрутинг проводился преимущественно на железных дорогах. Подыскивали социально незащищенных людей, обещали работу, стабильную зарплату в 450-500 гривен в день, жилье и питание", - рассказали в полиции.

Правоохранители обнаружили, что география поиска жертв - 22 области и город Киев. За каждого доставленного "раба" вербовщики получали по 500 гривен. На месте у пострадавших отбирали документы и телефоны, заставляли бесплатно работать в поле по 13 часов, а несогласных просто били.

Князев добавил, что в результате спецоперации полицейские задержали злоумышленников в тот момент, когда они сажали в микроавтобус новых жертв. Двух пострадавших доставили в больницу Одессы, остальные находятся в Киеве, проходят медосмотр.

"Сейчас 13 членов преступной группировки задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Следователями начато уголовное производство по ст.149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека) уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются", - отметили в пресс-службе.

 

Князев добавил, что операция по разоблачению ОПГ длилась 4 месяца.

Украинская правда
Темы: полиция
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