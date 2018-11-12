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Живодера за знущання над твариною засудили до 6 років тюрми

Понеділок, 12 листопада 2018, 22:58

Глобинський районний суд Полтавської області визнав винним і засудив до шести років позбавлення волі чоловіка, який умисно завдав тяжкі каліцтва чужому коту.

Про це повідомляє прес-служба суду.

"Громадянина Ш. визнано винним і засуджено за ч. 3 ст. 299 кримінального кодексу України (жорстоке поводження з твариною) до покарання у вигляді шести років позбавлення волі", - зазначили у прес-службі.

Як встановлено під час розгляду справи, 19 листопада 2017 року громадянин Ш, перебуваючи в будинку за місцем проживання, "маючи умислом знущання над тваринами, порушуючи моральні принципи суспільства в частині ставлення до тварин, діючи умисно з особливою жорстокістю з хуліганських спонукань" відрізав невстановленим предметом коту, що належить іншому громадянину, "2/3 частини хвоста, один семенник і ліву вушну раковину, а також заподіяв тварині поранення у вигляді різаної рани в області крупа".

Зловмисник завдав коту пошкодження, які призвели до каліцтва тварини.

"У судовому засіданні громадянин Ш. свою провину не визнав повністю. Вирок суду поки що не набув законної сили", - йдеться в повідомленні суду.

Раніше киянина засудили до 6 місяців арешту за знущання над котом.

Українська правда
Теми: суд
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