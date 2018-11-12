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Живодера за издевательство над животным приговорили к 6 годам тюрьмы

Понедельник, 12 ноября 2018, 22:58

Глобинский районный суд Полтавской области признал виновным и приговорил к шести годам лишения свободы мужчину, который умышленно нанес тяжелые увечья чужому коту.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Гражданина Ш. признано виновным и приговорено по ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с животным) к наказанию в виде шести лет лишения свободы", - отметили в пресс-службе.

Как установлено в ходе рассмотрения дела, 19 ноября 2017 года гражданин Ш, находясь в доме по месту жительства, "имея умыслом издевательства над животными, нарушая нравственные принципы общества в части отношения к животным, действуя умышленно с особой жестокостью из хулиганских побуждений" отрезал неустановленным предметом коту, который принадлежит другому гражданину, "2/3 части хвоста, один семенник и левую ушную раковину, а также причинил животному ранения в виде резаной раны в области крупа".

Злоумышленник нанес коту повреждения, которые привели к увечьям животного.

"В судебном заседании гражданин Ш. свою вину не признал. Приговор суда пока не вступил в законную силу", - говорится в сообщении суда.

Ранее киевлянина приговорили к 6 месяцам ареста за издевательство над котом.

Украинская правда
Темы: суд
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