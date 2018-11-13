В КНДР виявили більше 10 таємних ракетних баз - доповідь

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Вівторок, 13 листопада 2018, 02:40

Північна Корея має 16 прихованих баз і просуває на них свою програму з розробки балістичних ракет, здатних досягати інших континентів.

Про це йдеться у доповіді Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), повідомляє The New York Times.

Ці бази ідентифікували на зображеннях, зроблених з комерційних супутників.

"Кадри, зроблені з супутників, вказують, що КНДР вдалась до масштабного обману: Північна Корея запропонувала розібрати майданчик для запуску - цей крок розпочали, але потім зупинили - водночас, вона продовжує розбудовувати більше 10 інших об'єктів, які можуть проводити запуски ракет зі звичайними та ядерними боєголовками", - пише NYT, аналізуючи доповідь.

Минулого тижня президент США Донвльд Трамп заявив, що КНДР припинила випробувальні запуски ракет.

Але у розвідці США підкреслюють, що триває виробництво ядерних матеріалів, нової ядерної зброї та ракет, які можна встановити на пересувні пускові установки і заховати на таємних базах в лісі.

Дослідник CSIS Віктор Ча наголошує, що ці бази є діючими.

У Держдепі США прокоментували результати дослідження, підкресливши,  що ці об'єкти потрібно розібрати.

"Президент Трамп чітко зазначив, що, якщо Кім Чен Ин виконає свої обіцянки, включаючи повну денуклеаризацію та скасування програми балістичних ракет, для КНДР та її народу буде набагато більш яскраве майбутнє", - йдеться у заяві Держдепу.

Раніше КНДР виступала з погрозами відновити державну політику, спрямовану на розвиток ядерної програми, якщо США не скасують економічні санкції, накладені на країну.

Теми: КНДР США ядерна зброя
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