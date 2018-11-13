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В КНДР обнаружили более 10 тайных ракетных баз - отчет

Вторник, 13 ноября 2018, 01:40

Северная Корея имеет 16 тайных баз и продвигает на них свою программу по разработке баллистических ракет, способных достигать других континентов.

Об этом говорится в отчете Центра стратегических и международных исследований (CSIS), сообщает The New York Times.

Эти базы идентифицировали на изображениях, сделанных с коммерческих спутников.

"Кадры, сделанные со спутников, указывают, что КНДР прибегла к масштабному обману: Северная Корея предложила разобрать площадку для запуска - этот шаг начали, но потом остановили - одновременно, она продолжает развивать более 10 других объектов, которые могут проводить запуски ракет с обычными и ядерными боеголовками", - пишет NYT, анализируя отчет.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что КНДР прекратила испытательные запуски ракет.

Но в разведке США подчеркивают, что продолжается производство ядерных материалов, нового ядерного оружия и ракет, которые можно установить на передвижные пусковые установки и спрятать на тайных базах в лесу.

Исследователь CSIS Виктор Ча отмечает, что эти базы - действующие.

В Госдепе США прокомментировали результаты исследования, подчеркнув, что эти объекты нужно разобрать.

"Президент Трамп четко отметил, что, если Ким Чен Ын выполнит свои обещания, включая полную денуклеаризацию и отмену программы баллистических ракет, для КНДР и ее народа будет гораздо более яркое будущее", - говорится в заявлении Госдепа.

Ранее КНДР выступала с угрозами восстановить государственную политику, направленную на развитие ядерной программы, если США не отменят экономические санкции, наложенные на страну.

Темы: КНДРСШАядерное оружие
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