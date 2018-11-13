50 країн світу зобов'язалися боротися з кіберзлочинністю

6 переглядів
Вівторок, 13 листопада 2018, 04:28

Представники 50 країн і 150 компаній підписали документ "Париж закликає до довіри та безпеки в кіберпросторі", в якому взяли на себе зобов'язання активніше боротися з кіберзлочинністю, зокрема з мовою ненависті та втручанням у вибори.

Про це повідомляє DW з посиланням на AP.

Заззначається, що документ підписали у понеділок, 12 листопада. Він передбачає спільну роботу із запобігання такій діяльності, як онлайн-цензура та крадіжки комерційних таємниць.

Серед підписантів - Японія, Канада, країни-члени ЄС, а також інтернет-гіганти Facebook, Microsoft і Google, але відсутні США, Китай і РФ.

Одним з ініціаторів підписання документу був президент Франції Еммануель Макрон. Він вважає, що у світі назріла потреба кращого регулювання інтернету.

Під час виступу на Форумі з управління інернетом Макрон повідомив, що Facebook погодився прийняти в першій половині 2019 року групу французьких посадовців, які спостерігатимуть за боротьбою з мовою ненависті в соцмережі.

Теми: хакери світ
powered by lun.ua
По темі
Міністерство внутрішньої безпеки США про вибори: Не було втручань, пов'язаних із іноземними країнами 7 листопада 2018, 07:21
Хакери зламали 47 тисяч Facebook-акаунтів українців - BBC 2 листопада 2018, 12:12
Культура кібербезпеки. Як не "віддати" хакерам свої дані 28 жовтня 2018, 13:00
Усі новини
Головні новини
РФ має припинити ескалацію конфлікту на Донбасі - Євросоюз
Справа Гандзюк: В офіс активістів приїхала поліція. Вони пов'язують це із затриманням Павловського
Поліція схопила групу злодіїв, які утримували в рабстві майже сто людей
ЗМІ: Четверо українців загинули в ДТП в Чехії
Усі новини
здоров'я

Що небезпечніше: кальян чи сигарети?

Освіта

Як і для чого потрібно говорити з дитиною про порно