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50 країн світу зобов'язалися боротися з кіберзлочинністю

Вівторок, 13 листопада 2018, 03:28

Представники 50 країн і 150 компаній підписали документ "Париж закликає до довіри та безпеки в кіберпросторі", в якому взяли на себе зобов'язання активніше боротися з кіберзлочинністю, зокрема з мовою ненависті та втручанням у вибори.

Про це повідомляє DW з посиланням на AP.

Зазначається, що документ підписали у понеділок, 12 листопада. Він передбачає спільну роботу із запобігання такій діяльності, як онлайн-цензура та крадіжки комерційних таємниць.

Серед підписантів - Японія, Канада, країни-члени ЄС, а також інтернет-гіганти Facebook, Microsoft і Google, але відсутні США, Китай і РФ.

Одним з ініціаторів підписання документу був президент Франції Еммануель Макрон. Він вважає, що у світі назріла потреба кращого регулювання інтернету.

Під час виступу на Форумі з управління інтернетом Макрон повідомив, що Facebook погодився прийняти в першій половині 2019 року групу французьких посадовців, які спостерігатимуть за боротьбою з мовою ненависті в соцмережі.

Теми: хакерисвіт
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