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50 стран мира обязались бороться с киберпреступностью

Вторник, 13 ноября 2018, 03:28

Представители 50 стран и 150 компаний подписали документ "Париж призывает к доверию и безопасности в киберпространстве", в котором обязались активнее бороться с киберпреступностью, в частности с языком ненависти и вмешательством в выборы.

Об этом сообщает DW со ссылкой на AP.

Отмечатеся, что документ подписали в понедельник, 12 ноября. Он предусматривает совместную работу по предотвращению такой деятельности, как онлайн-цензура и кража коммерческих тайн.

Среди подписантов - Япония, Канада, страны-члены ЕС, а также интернет-гиганты Facebook, Microsoft и Google, но отсутствуют США, Китай и РФ.

Одним из инициаторов подписания документа был президент Франции Эммануэль Макрон. Он считает, что в мире назрела необходимость лучшего регулирования интернета.

Во время выступления на Форуме по управлению интернетом Макрон сообщил, что Facebook согласился принять в первой половине 2019 года группу французских чиновников, которые будут наблюдать за борьбой с языком ненависти в соцсети.

"Украинская правда" в Threads

Темы: хакерымир
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