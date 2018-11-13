Ізраїль завдав удару у відповідь по сектору Газа

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Вівторок, 13 листопада 2018, 05:11

Ізраїль завдав удару у відповідь приблизно по 70 об'єктах на території сектору Газа. Були задіяні бойові вертольоти, літаки і танки.

Про це повідомляє армія оборони Ізраїлю у Twitter.

"Атакували близько 70 цілей, пов'язаних з ХАМАС і палестинським "Ісламським джихадом", на всій території сектора Гази", - йдеться у звіті.

Зазначається, що удари завдавались на всій території сектору Газа по пунктах спостережння і точках, звідки готувалися запуски ракет великої дальності.

Знищено три "тунелі джихаду", майстерні з виробництва зброї і склади зброї.

Як заявили в армії оборони Ізраїлю, у відповідь із сектора Газа було випущено понад 300 ракет.

Крім цього, авіація ВПС Ізраїлю завдала в секторі Газа удару по будівлі телеканалу "Аль-Акса", що належить руху ХАМАС, пише Reuters.

"Перед нанесенням основного удару ізраїльські військові зателефонували в телестудію і повідомили про бомбардування, потім випустили щонайменше 5 попереджувальних ракет, і лише після цього атакували будівлю.

Всі люди встигли евакуюватися. Будівля телеканалу повністю зруйнована", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє "Палестинський інформаційний центр", після 23:00 12 листопада ВПС Ізраїлю обстріляли будівлю готелю "Аль-Амаль", який розташований на узбережжі Середземного моря в Газі.

У звіті прес-служби ЦАХАЛу йдеться, що після 16:00 через сектор Газа по ізраїльській території було випущено близько 300 ракет. Десятки ракет були збиті системою ПРО "Залізний купол".

Більшість ракет впали на відкритій місцевості. Повідомляється про 21 пораненого ізраїльтянина.

Теми: Ізраїль
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