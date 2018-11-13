Ізраїль завдав удару у відповідь по сектору Газа

Ізраїль завдав удару у відповідь приблизно по 70 об'єктах на території сектору Газа. Були задіяні бойові вертольоти, літаки і танки.

Про це повідомляє армія оборони Ізраїлю у Twitter.

"Атакували близько 70 цілей, пов'язаних з ХАМАС і палестинським "Ісламським джихадом", на всій території сектора Гази", - йдеться у звіті.

We have struck 20+ Hamas & Palestinian Islamic Jihad targets throughout Gaza, including:



🔴Terror compounds

🔴Observation posts

🔴Rocket launching squad

🔴Additional terror targets



Terrorists in Gaza target Israeli civilians. We target terror. — Israel Defense Forces (@IDFSpokesperson) November 12, 2018

Зазначається, що удари завдавались на всій території сектору Газа по пунктах спостережння і точках, звідки готувалися запуски ракет великої дальності.

Знищено три "тунелі джихаду", майстерні з виробництва зброї і склади зброї.

Як заявили в армії оборони Ізраїлю, у відповідь із сектора Газа було випущено понад 300 ракет.

Крім цього, авіація ВПС Ізраїлю завдала в секторі Газа удару по будівлі телеканалу "Аль-Акса", що належить руху ХАМАС, пише Reuters.

"Перед нанесенням основного удару ізраїльські військові зателефонували в телестудію і повідомили про бомбардування, потім випустили щонайменше 5 попереджувальних ракет, і лише після цього атакували будівлю.

Всі люди встигли евакуюватися. Будівля телеканалу повністю зруйнована", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє "Палестинський інформаційний центр", після 23:00 12 листопада ВПС Ізраїлю обстріляли будівлю готелю "Аль-Амаль", який розташований на узбережжі Середземного моря в Газі.

У звіті прес-служби ЦАХАЛу йдеться, що після 16:00 через сектор Газа по ізраїльській території було випущено близько 300 ракет. Десятки ракет були збиті системою ПРО "Залізний купол".

Більшість ракет впали на відкритій місцевості. Повідомляється про 21 пораненого ізраїльтянина.