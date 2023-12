Израиль нанес ответный удар по сектору Газа

Израиль нанес ответный удар примерно по 70 объектам на территории сектора Газа. Были задействованы боевые вертолеты, самолеты и танки.

Об этом сообщает армия обороны Израиля в Twitter.

"Атаковали около 70 целей, связанных с ХАМАС и палестинским "Исламским джихадом", на всей территории сектора Газа", - говорится в отчете.

We have struck 20+ Hamas & Palestinian Islamic Jihad targets throughout Gaza, including: 🔴Terror compounds 🔴Observation posts 🔴Rocket launching squad 🔴Additional terror targets Terrorists in Gaza target Israeli civilians. We target terror.

Отмечается, что удары наносились по всей территории сектора Газа по пунктам наблюдения и точках, откуда готовились запуски ракет большой дальности.

Уничтожено три "туннели джихада", мастерские по производству оружия и склады оружия.

Как заявили в армии обороны Израиля, в ответ из сектора Газа было выпущено более 300 ракет.

Кроме этого, авиация ВВС Израиля нанесла в секторе Газа удар по зданию телеканала "Аль-Акса", принадлежащий движению ХАМАС, пишет Reuters.

"Перед нанесением основного удара израильские военные позвонили в телестудию и сообщили о бомбардировке, потом выпустили не менее 5 предупредительных ракет, и только после этого атаковали здание.

Все люди успели эвакуироваться. Здание телеканала полностью разрушено", - говорится в сообщении.

WATCH UNTIL THE END: This is the true impact of terror. 300+ rockets fired from #Gaza at innocent #Israelis. Civilians are #NotATarget.

CC: @UN pic.twitter.com/Mht4qEiUZ7