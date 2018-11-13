МАГАТЕ: Іран дотримується ядерної угоди попри санкції США

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Вівторок, 13 листопада 2018, 06:08

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердило, що Іран продовжує дотримуватися умов ядерної угоди 2015 року і після того, як США поновили свої санкції проти Тегерана, скасовані тією угодою.

Про йдеться у звіті МАГАТЕ, передає "Радіо Свобода".

"Запаси збагаченого урану в Ірані і здатність виробляти цей матеріал нижчі від вимог, які встановлює угода", - заявляє МАГАТЕ.

Крім цього, Іран продовжує надавати інспекторам організації повний доступ до своїх ядерних об'єктів.

Зазначається, що це перший звіт після того, як США 5 листопада ввели широкі санкції проти Ірану, зокрема, проти нафтового сектора.

"Частина матеріалу документа була зібрана ще до цієї дати. Але, як заявив неназваний  дипломат, ознайомлений із ситуацією, якого цитують агентства, ніщо не свідчить, щоб рівень співпраці Ірану з МАГАТЕ змінився після тієї дати", - йдеться у повідомленні.

Теми: Іран ядерна зброя
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