мМАГАТЭ: Иран придерживается условий ядерной сделки, несмотря на санкции США

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Вторник, 13 ноября 2018, 06:08

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило, что Иран продолжает придерживаться условий ядерного соглашения 2015 года и после того, как США возобновили свои санкции против Тегерана.

Об этом говорится в отчете МАГАТЭ, передает "Радио Свобода".

"Запасы обогащенного урана в Иране и способность производить этот материал ниже требований, которые устанавливает соглашение", - заявляет МАГАТЭ.

Кроме этого, Иран продолжает предоставлять инспекторам организации полный доступ к своим ядерным объектам.

Отмечается, что это первый отчет после того, как США 5 ноября ввели широкие санкции против Ирана, в частности, против нефтевого сектора.

"Часть материала документа была собрана еще до этой даты. Но, как заявил неназванный дипломат, знакомый с ситуацией, которого цитируют агентства, ничто не свидетельствует, чтобы уровень сотрудничества Ирана с МАГАТЭ изменился после той даты", - говорится в сообщении.

Темы: Иран ядерное оружие
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