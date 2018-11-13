РосЗМІ пишуть, що контроль над ОРДО отримали Сурков і Козак

Після псевдовиборів реальний контроль над захопленою частиною Донецької області отримали помічник президента Росії Владислав Сурков і віце-прем'єр РФ Дмитро Козак.

Таку думку донецького публіциста і критика ватажків "ДНР" Романа Манекіна висвітлює російське видання "Новая газета"

На думку Манекіна, безальтернативні "вибори" були потрібні, насамперед, помічнику Володимира Путіна зі співпраці з країнами СНД Владиславу Суркову: нібито він "планує закріпити в Донецьку цілком лояльного йому Дениса Пушиліна".

"Пушилін потрібен Суркову як гарант збереження контролю над цією територією. Реальний контроль над господарським і політичним життям "ДНР" отримали Владислав Сурков і Дмитро Козак", – вважає Манекін.

Видання пише, що тепер усі імпортні й експортні поставки буде здійснювати компанія "Внєшторгсервіс", зареєстрована в Південній Осетії.

За бойовиків Захарченка й "Ташкента" вона курувала постачання за лінією металургійної продукції, а вугіллям займався контрольований "Ташкентом" торговий дім "Вугілля Донбасу". Тепер фінансові потоки регіону цілком підуть під "Внєшторсервіс".

"Пушилін при цьому нічим керувати не буде. Реальну владу і контроль над фінансами отримає прем'єр-міністр "ДНР" Олександр Ананченко, призначений самим Пушиліним за вказівкою кураторів", – йдеться у статті.

За словами бойовика Олександра Ходаковського, Ананченко раніше "працював в одній із великих російських корпорацій з інтересами в Сибіру і офісом у Москві", яка займається видобутком природних ресурсів, і є "економістом з багатим досвідом".

11 листопада на окупованій проросійськими бойовиками території України, в ОРДЛО, провели псевдовибори, які не визнають ні Київ, ні Захід.

При цьому "Новая газета" вважає, що й Росія офіційно ці "вибори" не визнає.

Головою так званої "ДНР" незаконно "обрали" Дениса Пушиліна, а головою "ЛНР" – Леоніда Пасічника. Сурков одним із перших привітав їх із "перемогою".



При цьому конкуренцію Пушиліну й Пасічнику складали маловідомі суперники, натомість багато відомих осіб не змогли стати кандидатами.

Так, колишній "народний губернатор" Донецької області Павло Губарєв, ідеолог "незалежного Донбасу" Андрій Пургін, колишній голова "Ради безпеки ДНР" Олександр Ходаковський і комуніст Ігор Хакімзянов не змогли взяти участь.

До незаконних "виборів" у т.зв. "Верховні ради" в обох областях допустили по дві організації: в ОРДО – партію "Донецька республіка" і рух "Вільний Донбас", а в ОРЛО – "Мир Луганщині" й "Луганський економічний союз".

При цьому "Вільний Донбас" ("Свободный Донбасс") устиг вигнати дружину Павла Губарева Катерину з керівного складу.

Також повідомлялося про викрадення Губарєвої, а її соратники говорили про рейдерське захоплення партії людьми Пушиліна. Пізніше Губарєви змогли втекти до Росії.

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