Міністри ЄС наступного тижня обговорять "вибори" на Донбасі та ситуацію на Азові

Ці питання включили до порядку денного засідання міністрів.

У Європейській службі зовнішніх справ повідомили, що "міністри закордонних справ розглянуть останні події в Україні, у тому числі у Східній Україні та Азовському морі".

Посол України в ЄС Микола Точицький очікує обговорення на засіданні санкцій у зв'язку з проведенням "виборів" в окремих районах Донбасу 11 листопада.

"Передбачаю потужні санкції ЄС після так званих "виборів" на окупованому Донбасі у порушення Мінська", - написав посол у своєму Twitter.

Голова МЗС Павло Клімкін раніше заявляв, що Україна спільно з міжнародними партнерами вже працює над посиленням санкцій у зв’язку з "виборами".

Високий представник ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Федеріка Могеріні заявила, що ЄС вважає "вибори" 11 листопада незаконними та нелегітимними і не буде визнавати їх.

Європейська правда