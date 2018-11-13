Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Міністри ЄС наступного тижня обговорять "вибори" на Донбасі та ситуацію на Азові

Вівторок, 13 листопада 2018, 11:14

Ці питання включили до порядку денного засідання міністрів.

У Європейській службі зовнішніх справ повідомили, що "міністри закордонних справ розглянуть останні події в Україні, у тому числі у Східній Україні та Азовському морі".

Посол України в ЄС Микола Точицький очікує обговорення на засіданні санкцій у зв'язку з проведенням "виборів" в окремих районах Донбасу 11 листопада.

"Передбачаю потужні санкції ЄС після так званих "виборів" на окупованому Донбасі у порушення Мінська", - написав посол у своєму Twitter.

Голова МЗС Павло Клімкін раніше заявляв, що Україна спільно з міжнародними партнерами вже працює над посиленням санкцій у зв’язку з "виборами".

Високий представник ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Федеріка Могеріні заявила, що ЄС вважає "вибори" 11 листопада незаконними та нелегітимними і не буде визнавати їх.

Європейська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ЄСОРДЛОвибориАзовське море
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США хочуть перемоги України – Байден

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
ЄС
Від Вільнюса до Вільнюса
Орбан: Угорщина не буде виконувати рішення ЄС щодо мігрантів
Санкції з часом ще сильніше вдарять по Росії – ЄС
Останні новини
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горять будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
Усі новини...
Реклама: