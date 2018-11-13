Министры ЕС на следующей неделе обсудят "выборы" на Донбассе и ситуацию на Азове

События на Донбассе и ситуацию в Азовском море обсудят министры иностранных дел стран-членов ЕС 19 ноября в Брюсселе.

Эти вопросы включили в повестку дня заседания министров.

В Европейской службе внешних действий сообщили, что "министры иностранных дел рассмотрят последние события в Украине, в том числе в Восточной Украине и Азовском море".

Посол Украины в ЕС Николай Точицкий ожидает обсуждения на заседании санкций в связи с проведением "выборов" в отдельных районах Донбасса 11 ноября.

"Предполагаю мощные санкции ЕС после так называемых "выборов" на оккупированном Донбассе в нарушение Минска", - написал посол в своем Twitter.

Глава МИД Павел Климкин ранее заявлял, что Украина совместно с международными партнерами уже работает над усилением санкций в связи с "выборами".

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини заявила, что ЕС считает "выборы" 11 ноября незаконными и нелегитимными и не будет признавать их.

Европейская правда