Росіянин з "Оплоту" отримав 10 років в'язниці
Орджонікідзевський районний суд Маріуполя засудив бойовика "Оплоту" до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Про це йдеться у повідомленні прес-служби СБУ.
"Оперативники спецслужби встановили, що у лютому 2017 року, піддавшись російській пропаганді, громадянин РФ незаконно прибув до тимчасово окупованого Донецька, де вступив до терористичного угруповання "Оплот"", - повідомляє СБУ.
Вказується, що у складі незаконних збройних формувань росіянин зі зброєю в руках охороняв підконтрольні терористам військові об`єкти, облаштовував блокпости бойовиків та здійснював їх патрулювання.
"Крім того він збирав інформацію про розташування та кількість сил і засобів антитерористичної операції, брав участь у бойових діях проти українських військових, - йдеться у повідомленні.
Росіянина затримали у квітні 2017 року у селищі Миколаївка Донецької області.
Його засудили за статтями 258, 263, 332 Кримінального кодексу України.