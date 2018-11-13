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Росіянин з "Оплоту" отримав 10 років в'язниці

Вівторок, 13 листопада 2018, 11:55

Орджонікідзевський районний суд Маріуполя засудив бойовика "Оплоту" до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що у лютому 2017 року, піддавшись російській пропаганді, громадянин РФ незаконно прибув до тимчасово окупованого Донецька, де вступив до терористичного угруповання "Оплот"", - повідомляє СБУ.

Вказується, що у складі незаконних збройних формувань росіянин зі зброєю в руках охороняв підконтрольні терористам військові об`єкти, облаштовував блокпости бойовиків та здійснював їх патрулювання.

"Крім того він збирав інформацію про розташування та кількість сил і засобів антитерористичної операції, брав участь у бойових діях проти українських військових, - йдеться у повідомленні.

Росіянина затримали у квітні 2017 року у селищі Миколаївка Донецької області.

Його засудили за статтями 258, 263, 332 Кримінального кодексу України.

Українська правда
Теми: бойові діїДонбас
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