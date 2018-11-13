Россиянин из "Оплота" получил 10 лет тюрьмы

Орджоникидзевский районный суд Мариуполя приговорил боевика "Оплота" до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что в феврале 2017 года, поддавшись российской пропаганде, гражданин РФ незаконно прибыл в временно оккупированный Донецка, где поступил в террористической группировки "Оплот"", - сообщает СБУ.

Указывается, что в составе незаконных вооруженных формирований россиянин с оружием в руках охранял подконтрольные террористам военные объекты, обустраивал блокпосты боевиков и осуществлял их патрулирования.

"Кроме того, он собирал информацию о расположении и количестве сил и средств антитеррористической операции, участвовал в боевых действиях против украинских военных, - говорится в сообщении.

Россиянина задержали в апреле 2017 в поселке Николаевка Донецкой области.

Его осудили по статьям 258, 263, 332 Уголовного кодекса Украины.