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Россиянин из "Оплота" получил 10 лет тюрьмы

Вторник, 13 ноября 2018, 11:55

Орджоникидзевский районный суд Мариуполя приговорил боевика "Оплота" к десяти годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что в феврале 2017 года, поддавшись российской пропаганде, гражданин РФ незаконно прибыл во временно оккупированный Донецк, где вступил в террористическую группировку "Оплот", - сообщает СБУ.

Указывается, что в составе незаконных вооруженных формирований россиянин с оружием в руках охранял подконтрольные террористам военные объекты, обустраивал блокпосты боевиков и осуществлял их патрулирования.

"Кроме того, он собирал информацию о расположении и количестве сил и средств антитеррористической операции, участвовал в боевых действиях против украинских военных, - говорится в сообщении.

Россиянина задержали в апреле 2017 в поселке Николаевка Донецкой области.

Его осудили по статьям 258, 263, 332 Уголовного кодекса Украины.

Темы: боевые действияДонбасс
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