У середу в центральній Україні випаде до 6 сантиметрів снігу, на дорогах прогнозують ожеледицю.

Про це 13 листопада написала у Facebook синоптик Наталка Діденко.

"У Київській, Житомирській, Чернігівській, Вінницькій областях та в західній частині Черкаської області очікується мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу", - зазначила вона.

Діденко пише, що на заході України очікується переважно дощ, а на решті території - без істотних опадів. Можливі тумани, мряка.

Крім того, як стверджує Діденко, уже 13 листопада в Приазов'ї можливий мокрий сніг.

Погода на середу

Вітер у середу переважатиме південно-східного напрямку, рвучкий.

В ніч на 14 листопада температура повітря становитиме 0-5 градусів морозу, на сході -4-10 градусів, завтра вдень від 2 морозу до 4 тепла. У західних областях вночі +1+4 градуси, вдень +4+8, на Закарпатті до +12 градусів.

Погода на четвер

У столиці 14 листопада очікується дощ та мокрий сніг, на дорогах сніжна каша та слизота.

Найближчої ночі в Києві -2-4 градуси, завтра вдень близько нуля.

Водночас голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін застеріг водіїв і закликав не виїжджати на "літній" резині на дороги, щоб не створювати загрозливих ситуацій.

"Краще взагалі потримати свого "залізного коня" у гаражі, поки комунальники приберуть дороги. У дні різкого похолодання обачно поводьтесь з обігрівальними пристроями, пічками, грубками, камінами", - порадив Чечоткін.

фото Діденко

Укргідрометцентр також попереджає про погіршення погодних умов.

За прогнозами синоптиків, вдень 14 листопада та вночі 15 листопада у Житомирській, Вінницькій, Київській, Чернігівській, Черкаській та Кіровоградській областях випадатиме сніг з дощем - утворення снігового покриву висотою 3-6 см.

Укравтодор пише, що очікуються незначні ускладнення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць, тобто 1 рівень загрози "зелений".

В Українських Карпатах 14-15 листопада очікується дощ, мокрий сніг та сніг, а на високогір'ї - встановлення снігового покриву висотою до 15 см.