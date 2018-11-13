Репетиция зимы: Украину накроет 6 сантиметров снега

В среду в центральной Украине выпадет до 6 сантиметров снега, на дорогах прогнозируют гололедицу.

Об этом 13 ноября написала в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"В Киевской, Житомирской, Черниговской, Винницкой областях и в западной части Черкасской области ожидается мокрый снег, местами налипание мокрого снега", - отметила она.

Диденко пишет, что на западе Украины ожидается преимущественно дождь, а на остальной территории - без существенных осадков. Возможны туманы.

Кроме того, как утверждает Диденко, уже 13 ноября в Приазовье возможен мокрый снег.

Погода на среду

Ветер в среду будет преобладать юго-восточного направления, порывистый.

В ночь на 14 ноября температура воздуха составит 0-5 градусов мороза, на востоке -4-10 градусов, завтра днем ​​от 2 мороза до 4 тепла. В западных областях ночью + 1+4 градуса, днем ​​+4+8, на Закарпатье до +12 градусов.

Погода на четверг

В столице 14 ноября ожидается дождь и мокрый снег, на дорогах снежная каша и гололед.

Ближайшей ночью в Киеве -2-4 градуса, завтра днем ​​около нуля.

В то же время председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин предостерег водителей и призвал не выезжать на "летней" резине на дороги, во избежание опасных ситуаций.

"Лучше вообще подержать своего "железного коня" в гараже, пока коммунальщики уберут дороги. В дни резкого похолодания осторожно обращайтесь с обогревательными устройствами, печками, каминами", - посоветовал Чечеткин.

ФОТО Диденко

Укргидрометцентр также предупреждает об ухудшении погодных условий.

По прогнозам синоптиков, днем ​​14 ноябрь и ночью 15 ноября в Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях выпадать снег с дождем - образование снежного покрова высотой 3-6 см.