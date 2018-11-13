Репетиция зимы: Украину накроет 6 сантиметров снега
В среду в центральной Украине выпадет до 6 сантиметров снега, на дорогах прогнозируют гололедицу.
Об этом 13 ноября написала в Facebook синоптик Наталья Диденко.
"В Киевской, Житомирской, Черниговской, Винницкой областях и в западной части Черкасской области ожидается мокрый снег, местами налипание мокрого снега", - отметила она.
Диденко пишет, что на западе Украины ожидается преимущественно дождь, а на остальной территории - без существенных осадков. Возможны туманы.
Кроме того, как утверждает Диденко, уже 13 ноября в Приазовье возможен мокрый снег.
Ветер в среду будет преобладать юго-восточного направления, порывистый.
В ночь на 14 ноября температура воздуха составит 0-5 градусов мороза, на востоке -4-10 градусов, завтра днем от 2 мороза до 4 тепла. В западных областях ночью + 1+4 градуса, днем +4+8, на Закарпатье до +12 градусов.
В столице 14 ноября ожидается дождь и мокрый снег, на дорогах снежная каша и гололед.
Ближайшей ночью в Киеве -2-4 градуса, завтра днем около нуля.
В то же время председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин предостерег водителей и призвал не выезжать на "летней" резине на дороги, во избежание опасных ситуаций.
"Лучше вообще подержать своего "железного коня" в гараже, пока коммунальщики уберут дороги. В дни резкого похолодания осторожно обращайтесь с обогревательными устройствами, печками, каминами", - посоветовал Чечеткин.
Укргидрометцентр также предупреждает об ухудшении погодных условий.
По прогнозам синоптиков, днем 14 ноябрь и ночью 15 ноября в Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях выпадать снег с дождем - образование снежного покрова высотой 3-6 см.
Укравтодор пишет, что ожидаются незначительные осложнения движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, то есть 1 уровень угрозы "зеленый".
В Украинских Карпатах 14-15 ноября ожидается дождь, мокрый снег и снег, а на высокогорье - установление снежного покрова высотой до 15 см.