Лукашенко хоче, щоб посол Білорусі мав цілодобовий доступ до Путіна

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що білоруський посол в Росії повинен мати надзвичайні повноваження.

Про це він сказав 13 листопада, призначаючи Володимира Семашка на пост глави білоруської дипмісії в РФ, передає БЕЛТА.

За його словами, треба ще раз переглянути повноваження білоруського посла в Росії.

"Не треба пояснювати, що таке для нас Росія: торгово-економічні відносини і культурні, гуманітарні, взагалі загальнолюдські", - сказав Лукашенко.

Він зазначив, що Семашко повинен володіти надзвичайними повноваженнями.

"У нього повинен бути прямий доступ до президента (РФ - ред.), у будь-який час з тих питань, які стосуються наших відносин з Російською Федерацією", - додав президент Білорусі.

Лукашенко уточнив, що повноваження посла не повинні бути обмежені бюрократією і що найближчим часом будуть внесені конкретні пропозиції щодо їх збільшення.