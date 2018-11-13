Лукашенко хоче, щоб посол Білорусі мав цілодобовий доступ до Путіна

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Вівторок, 13 листопада 2018, 13:29

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що білоруський посол в Росії повинен мати надзвичайні повноваження.

Про це він сказав 13 листопада, призначаючи Володимира Семашка на пост глави білоруської дипмісії в РФ, передає БЕЛТА.

За його словами, треба ще раз переглянути повноваження білоруського посла в Росії.

"Не треба пояснювати, що таке для нас Росія: торгово-економічні відносини і культурні, гуманітарні, взагалі загальнолюдські", - сказав Лукашенко.

Він зазначив, що Семашко повинен володіти надзвичайними повноваженнями.

"У нього повинен бути прямий доступ до президента (РФ - ред.), у будь-який час з тих питань, які стосуються наших відносин з Російською Федерацією", - додав президент Білорусі.

Лукашенко уточнив, що повноваження посла не повинні бути обмежені бюрократією і що найближчим часом будуть внесені конкретні пропозиції щодо їх збільшення.

Українська правда
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