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Лукашенко хочет, чтобы посол Беларуси имел круглосуточный доступ к Путину

Вторник, 13 ноября 2018, 12:29

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусский посол в России должен обладать чрезвычайными полномочиями.

Об этом он сказал 13 ноября, назначая Владимира Семашко на пост главы белорусской дипмиссии в РФ, передает БЕЛТА.

По его словам, надо еще раз посмотреть полномочия белорусского посла в России.

"Не надо объяснять, что такое для нас Россия: торгово-экономические отношения и культурные, гуманитарные, вообще общечеловеческие", - сказал Лукашенко.

Он отметил, что Семашко должен обладать чрезвычайными полномочиями.

"У него должен быть прямой доступ к президенту (РФ - ред.) в любое время по тем вопросам, которые касаются наших отношений с Российской Федерацией", - добавил президент Беларуси.

Лукашенко уточнил, что полномочия посла не должны быть ограничены бюрократией и что в ближайшее время будут внесены конкретные предложения по их увеличению.

Украинская правда

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