Україна просить позачергово зібрати групу в Мінську

Українська сторона в Тристоронній контактній групі пропонує провести позачергове засідання через так звані "вибори" в ОРДЛО.

Про це заявила перший заступник голови Верховної Ради України, представник України в ТКГ Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

"Українська сторона в ТКГ направила офіційну ноту з пропозицією провести позачергове засідання групи у зв‘язку з проведенням фейкових "виборів" на Донбасі. Ми наполягаємо на тристоронньому форматі переговорів, за участі України – РФ – ОБСЄ", - написала вона.

"Наразі вже маємо відповідь від представників ОБСЄ, які підтримують ініціативу і готові в будь-який момент зібрати засідання, тобто , 2 сторони ТКГ - Україна і ОБСЄ готові до зустрічі. РФ - мовчать, жодної відповіді, видно, в угарі святкують "результати" маріонеточних виборів", - додала Геращенко.

Як відомо, 11 листопада на окупованих територіях Донецької та Луганської областей пройшли так звані "вибори". Перешкодою для проросійських бойовиків не стали ні протести Києва, ні осуд західних країн.

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