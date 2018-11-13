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Україна просить позачергово зібрати групу в Мінську

Вівторок, 13 листопада 2018, 13:13

Українська сторона в Тристоронній контактній групі пропонує провести позачергове засідання через так звані "вибори" в ОРДЛО.

Про це заявила перший заступник голови Верховної Ради України, представник України в ТКГ Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

"Українська сторона в ТКГ направила офіційну ноту з пропозицією провести позачергове засідання групи у зв‘язку з проведенням фейкових "виборів" на Донбасі. Ми наполягаємо на тристоронньому форматі переговорів, за участі України – РФ – ОБСЄ", - написала вона.

"Наразі вже маємо відповідь від представників ОБСЄ, які підтримують ініціативу і готові в будь-який момент зібрати засідання, тобто , 2 сторони ТКГ - Україна і ОБСЄ готові до зустрічі. РФ - мовчать, жодної відповіді, видно, в угарі святкують "результати" маріонеточних виборів", - додала Геращенко.

Як відомо, 11 листопада на окупованих територіях Донецької та Луганської областей пройшли так звані "вибори". Перешкодою для проросійських бойовиків не стали ні протести Києва, ні осуд західних країн.

Більше читайте тут: Бутафорія по-російськи. Навіщо Кремлю "вибори" на Донбасі, і чим вони закінчилися

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Теми: Донбас
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