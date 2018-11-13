Украина просит собрать внеочередную группу в Минске

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Вторник, 13 ноября 2018, 14:13

Украинская сторона в Трехсторонний контактной группе предлагает провести внеочередное заседание через так называемые "выборы" в ОРДЛО.

Об этом заявила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины, представитель Украины в ТКГ Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

"Украинская сторона в ТКГ направила официальную ноту с предложением провести внеочередное заседание группы в связи с проведением фейковых "выборов" на Донбассе. Мы настаиваем на трехстороннем формате переговоров с участием Украины - РФ - ОБСЕ", - написала она.

"Сейчас уже есть ответ от представителей ОБСЕ, которые поддерживают инициативу и готовы в любой момент собрать заседание, то есть, 2 стороны ТКГ - Украина и ОБСЕ готовы к встрече. РФ - молчат, никакого ответа, видно, в угаре празднуют "результаты" марионеточных выборов", - добавила Геращенко.

Как известно, 11 ноября на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей прошли так называемые "выборы". Препятствием для пророссийских боевиков не стали ни протесты Киева, ни осуждение западных стран.

Больше читайте здесь: Бутафория по-русски. Зачем Кремлю "выборы" в Донбассе, и чем они закончились

Темы: Донбасс
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