У ЦВК пояснили, як переселенці будуть голосувати на виборах президента

Проголосувати на виборах президента зможуть внутрішньо переміщені особи, які офіційно зареєстровані як переселенці та проживають на підконтрольній Україні території.

Про це розповів заступник голови ЦВК Євген Радченко 13 листопада на прес-конференції, присвяченій першим підсумкам роботи оновленого складу комісії.

Радченко пояснив, що порядок голосування буде там як і на минулих виборах 2014 року.

"З приводу внутрішньо переміщених осіб, тут проблему треба ділити на кілька складових. Перша складова – внутрішньо переміщені особи, які проживають і зареєстровані як переселенці на території України. З ними особливих проблем немає. Саме на президентських виборах вони зможуть проголосувати так, як вони це могли зробити і на минулих виборах", – сказав Радченко.

За його словами, проблемою залишаються особи, які тільки числяться як внутрішньо переміщені, але реально мешкають на території, підконтрольній ворогу.

"З цими людьми, звичайно, будуть великі проблеми. Оскільки не факт, що вони зможуть добратися до виборчих дільниць, на яких вони могли би проголосувати", – пояснив Радченко.

Він зазначив, що полегшити процедуру реєстрації внутрішньо переміщених осіб і, відповідно, полегшити процедуру голосування для них можна. Однак це можливо лише зі змінами законодавства.

Радченко нагадав, що в парламенті знаходиться проект закону № 6240, який може врегулювати це питання.

Він зазначив, що ЦВК готова до застосування цього закону в разі його ухвалення.

Як повідомлялось, 5 вересня Центрвиборчком спростив порядок тимчасової зміни місця голосування виборця для переселенців.

Таким чином виборці, виборча адреса яких знаходиться на тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях, можуть не додавати до заяви, яка подається до відділення Державного реєстру виборців, документи, які підтверджують необхідність тимчасової зміни місця їх голосування.