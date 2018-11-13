В ЦИК объяснили, как переселенцы будут голосовать на выборах президента

Проголосовать на выборах президента смогут внутренне перемещенные лица, которые официально зарегистрированы как переселенцы и проживают на подконтрольной Украине территории.

Об этом рассказал заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко 13 ноября на пресс-конференции, посвященной первым итогам работы обновленного состава комиссии.

Радченко пояснил, что порядок голосования будет там как и на прошлых выборах 2014 года.

"По поводу внутренне перемещенных лиц, здесь проблему надо делить на несколько составляющих. Первая составляющая – внутренне перемещенные лица, проживающие и зарегистрированные как переселенцы на территории Украины. С ними особых проблем нет. Именно на президентских выборах они смогут проголосовать так, как они это могли сделать и на прошлых выборах", – сказал Радченко.

По его словам, проблемой остаются лица, которые только числятся как внутренне перемещенные, но реально проживают на территории, подконтрольной врагу.

"С этими людьми, конечно, будут большие проблемы. Поскольку не факт, что они смогут добраться до избирательных участков, на которых они могли бы проголосовать", – пояснил Радченко.

Он отметил, что облегчить процедуру регистрации внутренне перемещенных лиц и, соответственно, облегчить процедуру голосования для них можно. Однако это возможно только с изменениями законодательства.

Радченко напомнил, что в парламенте находится проект закона № 6240, который может урегулировать этот вопрос.

Он отметил, что ЦИК готов к применению данного закона в случае его принятия.

Как сообщалось, 5 сентября Центризбирком упростил порядок временного изменения места голосования избирателя для переселенцев.

Избиратели, избирательный адрес которых находится на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, могут не прилагать к заявлению, которое подается в отделение Государственного реестра избирателей, документы, подтверждающие необходимость временного изменения места их голосования.