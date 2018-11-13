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Ще одне ДТП за кордоном: загинули двоє українців

Вівторок, 13 листопада 2018, 14:59

В результаті дорожньо-транспортної пригоди в Польщі загинули двоє громадян України, ще один отримав травми.

Про це повідомляє 13 листопада Департамент консульської служби МЗС у Твіттері.

"Знову про ДТП. Цього разу - у Польщі, в результаті якої загинули двоє громадян України, один – госпіталізований", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що консул у взаємодії з поліцією вживає необхідних у такій ситуації заходів.

Як повідомлялось, 11 листопада в Чехії в результаті ДТП загинули четверо закарпатських заробітчан. Одну постраждалу госпіталізували.

Українська правда
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