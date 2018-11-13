Ще одне ДТП за кордоном: загинули двоє українців

В результаті дорожньо-транспортної пригоди в Польщі загинули двоє громадян України, ще один отримав травми.

Про це повідомляє 13 листопада Департамент консульської служби МЗС у Твіттері.

"Знову про ДТП. Цього разу - у Польщі, в результаті якої загинули двоє громадян України, один – госпіталізований", – йдеться у повідомленні.

Знову про ДТП. Цього разу - у Польщі, в результаті якої загинули двоє громадян України, один - госпіталізований. Консул у взаємодії з поліцією вживає необхідних у такій ситуації заходів. Будьте обережні, подорожуючи чи перебуваючи за кордоном. — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) November 13, 2018

Зазначається, що консул у взаємодії з поліцією вживає необхідних у такій ситуації заходів.

Як повідомлялось, 11 листопада в Чехії в результаті ДТП загинули четверо закарпатських заробітчан. Одну постраждалу госпіталізували.