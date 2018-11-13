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Еще одно ДТП за границей: погибли двое украинцев

Вторник, 13 ноября 2018, 14:59

В результате дорожно-транспортного происшествия в Польше погибли двое граждан Украины, еще один получил травмы.

Об этом сообщает 13 ноября Департамент консульской службы МИД в Твиттере.

"Опять о ДТП. На этот раз - в Польше, в результате которого погибли двое граждан Украины, один - госпитализирован", - говорится в сообщении.

Отмечается, что консул во взаимодействии с полицией принимает необходимые в такой ситуации меры.

Как сообщалось, 11 ноября в Чехии в результате ДТП погибли четверо закарпатских заробитчан. Одна пострадавшая была госпитализирована.

Украинская правда
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