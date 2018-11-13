Еще одно ДТП за границей: погибли двое украинцев

В результате дорожно-транспортного происшествия в Польше погибли двое граждан Украины, еще один получил травмы.

Об этом сообщает 13 ноября Департамент консульской службы МИД в Твиттере.

"Опять о ДТП. На этот раз - в Польше, в результате которого погибли двое граждан Украины, один - госпитализирован", - говорится в сообщении.

Знову про ДТП. Цього разу - у Польщі, в результаті якої загинули двоє громадян України, один - госпіталізований. Консул у взаємодії з поліцією вживає необхідних у такій ситуації заходів. Будьте обережні, подорожуючи чи перебуваючи за кордоном. — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) November 13, 2018

Отмечается, что консул во взаимодействии с полицией принимает необходимые в такой ситуации меры.

Как сообщалось, 11 ноября в Чехии в результате ДТП погибли четверо закарпатских заробитчан. Одна пострадавшая была госпитализирована.