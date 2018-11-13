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НАБУ відкрило справу про можливі зловживання Яценюка і Петренка

Вівторок, 13 листопада 2018, 15:16

Національне антикорупційне бюро 1 листопада відкрило кримінальне провадження через можливе зловживання владою колишнім прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком і міністром юстиції Павлом Петренко.

Про це "Українській правді" повідомили у прес-службі НАБУ.

"На виконання ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду міста Києва внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 2 статті 364 ККУ", - розповіла працівниця прес-служби НАБУ Маргарита Живага.

Раніше Солом'янський районний суд Києва зобов'язав НАБУ відкрити кримінальне провадження щодо колишнього прем'єр-міністра Арсенія Яценюка і міністра юстиції Павла Петренка.

Обставини можливих злочинів чиновників не вказуються в ухвалі суду.

Міністерство юстиції у вівторок увечері оприлюднило свій коментар, у якому наголошує на відсутності зловживання владою та службовим положенням перших осіб уряду Яценюка.

У Міністерстві зазначили, що мова йде про придбання юридичних послуг для представництва держави України за позовами міноритарних акціонерів ПАТ "Укрнафта" в Арбітражному інституті Торгової палати м. Стокгольма (Швеція). Мін’юст наголосив, що залучення міжнародних юридичних радників Latham&Watkins та HoganLovells в рамках цього процесу "відбулося із чітким дотриманням процедур та відповідно до чинного законодавства". 

Олександр Шумілін, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: НАБУЯценюкПетренко
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