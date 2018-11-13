НАБУ открыло дело о возможных злоупотреблениях Яценюка и Петренко

1377 просмотров
Вторник, 13 ноября 2018, 16:16

Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту злоупотреблений властью бывшим премьер-министром Арсением Яценюком и министром юстиции Павлом Петренко.

Об этом говорится "Украинской правде" сообщила пресс-служба НАБУ.

"Во исполнение постановления следственного судьи Соломенского районного суда города Киева внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления предусмотренного частью 2 статьи 364 УК", - рассказала сотрудница пресс-службы НАБУ Маргарита Живага.

Как известно, Соломенский районный суд Киева обязал НАБУ открыть уголовное производство в отношении Яценюка и Петренко.

Обстоятельства возможных преступлений чиновников не указываются в постановлении суда.

Александр Шумилин, УП
Темы: НАБУ Яценюк Петренко
powered by lun.ua
По теме
Луценко намекнул, что Сытнику стоит самому уйти с должности 12 ноября 2018, 14:27
В НАБУ составили "антирейтинг" дел, которые игнорируются судами 12 ноября 2018, 09:31
Холодницкий потерял доверие, власть должна его восстановить – еврокомиссар 9 ноября 2018, 19:01
Все новости
Главные новости
"Укргаздобыча" хочет через суд получить от правительства 56,8 миллиарда
Кононенко о выборах: Вы еще не видели "фишек" Порошенко
Отопление для киевлян не подорожает до января
"Саша-потеряй": невыгодные документы для Гройсмана могут "пропасть"
Все новости
психология

9 способов, которыми вы можете бесить своих коллег и этого не осознавать

исследование

Более трети детей в Украине усыновляют иностранцы

Поиск по сайту
Архив
Весь архів