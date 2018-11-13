НАБУ открыло дело о возможных злоупотреблениях Яценюка и Петренко
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Вторник, 13 ноября 2018, 16:16
Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту злоупотреблений властью бывшим премьер-министром Арсением Яценюком и министром юстиции Павлом Петренко.
Об этом говорится "Украинской правде" сообщила пресс-служба НАБУ.
"Во исполнение постановления следственного судьи Соломенского районного суда города Киева внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления предусмотренного частью 2 статьи 364 УК", - рассказала сотрудница пресс-службы НАБУ Маргарита Живага.
Как известно, Соломенский районный суд Киева обязал НАБУ открыть уголовное производство в отношении Яценюка и Петренко.
Обстоятельства возможных преступлений чиновников не указываются в постановлении суда.
Александр Шумилин, УПpowered by lun.ua