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НАБУ открыло дело о возможных злоупотреблениях Яценюка и Петренко

Вторник, 13 ноября 2018, 15:16

Национальное антикоррупционное бюро 1 ноября открыло уголовное производство из-за возможного злоупотребления властью бывшим премьер-министром Арсением Яценюком и министром юстиции Павлом Петренко.

Об этом "Украинской правде" сообщили в пресс-службе НАБУ.

"Во исполнение постановления следственного судьи Соломенского районного суда города Киева внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления предусмотренного частью 2 статьи 364 УК", - рассказала сотрудница пресс-службы НАБУ Маргарита Живага.

Ранее Соломенский районный суд Киева обязал НАБУ открыть уголовное производство в отношении Яценюка и Петренко.

Обстоятельства возможных преступлений чиновников не указываются в постановлении суда.

Министерство юстиции во вторник вечером обнародовало свой комментарий, в котором отмечает отсутствие злоупотребления властью и служебным положением первых лиц правительства Яценюка.

В Министерстве отметили, что речь идет о приобретении юридических услуг для представительства государства Украина по искам миноритарных акционеров ПАО "Укрнафта" в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма (Швеция).

Минюст отметил, что привлечение международных юридических советников Latham&Watkins и HoganLovells в рамках этого процесса "произошло с четким соблюдением процедур и в соответствии с действующим законодательством".

Александр Шумилин, УП

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Темы: НАБУЯценюкПетренко
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